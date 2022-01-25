騰訊集團發布反舞弊通報，去年十多人涉嫌犯罪被移送處理

《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊集團發布反舞弊通報。通報指出，２０２１年全年，騰訊
反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件５０餘起，近７０人因觸犯「騰訊高壓線」
被辭退，１０餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。
通告最後公布２０２１新增的１３家永不合作主體清單，包含廣州達牛科技股份有限公司、
深圳市華宇掌上網絡科技有限公司等。（ｃａ）
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