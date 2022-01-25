《匯市縱橫－蕭啟洪》通脹與虎

《匯市縱橫》還有不到一周是春節了，也就是壬寅虎年的開始。但天公不造美，

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒株正在本港肆虐，截至２２日，本港新增２６宗新冠病毒陽性病例，令

確診人數達１２９３２例，初步陽性個案１３１４６個，病死人數２１３個。出現了世界首例的

「倉鼠」群組之後，又出現了「葵涌邨群組」，當中逸葵樓及映葵樓累計錄得超過１００宗確診

及初步確診病例。一時間好像我們努力２年多的抗疫行動，剛看到準備通關的曙光，隨即化為烏

有！現下初四（２月４日）能撤銷部分抗疫措施的希望也幻滅了！筆者深感無奈，重新旅遊的夢

也要擱一擱！似乎要再去非洲草原看動物大遷徙，看獅子老虎也得等待再等待！



心水清的讀者可能已經看出了筆者的謬誤之處，對！到非洲草原根本看不到老虎！原來自古

以來陸地上的各樣大型兇猛的動物的活動領地從不重疊。獅子是為草原之王，重來沒有跟百獸之

王的老虎一起生活過。據理解，獅子因性子直率，喜歡在大地上明刀明槍的捕獵，而老虎比較精

靈，喜使計愛伏擊，因此各自有適合其生活方式的環境、地貌，很少重疊。唯一可以並存的國度

只有在印度找到，但終歸沒有重疊的領地。



老虎自古以來均在亞洲區出沒、繁衍為主，主要的品種有有西伯利亞虎、華南虎、印度虎、

孟加拉虎、黑海虎、新疆虎、蘇門搭臘虎、爪哇虎、峇里虎等亞種，但今天僅存前四個亞種。而

現代虎蹤最遠只至土耳其，並沒有在非洲生存。（當然在動物園就不算了）那讀者不禁會問：究

竟老虎強還是獅子強呢？據網上的一些記載，原來獅虎第一次決鬥在３０００年前的印度。當時

正是發源於非洲的獅子東進擴領土遇到了亞洲獸王老虎，經過激烈的戰鬥各自憑自己作戰的特性

各據一方，算是打平吧！又聽說１０００年前周朝的周世宗找來了獅子老虎的一場公平決鬥，結

果就不用說當然是獅子勝了。不難想像一場公平的決鬥必是在一個像鬥獸場一樣的地方進行，瞭

解獅子及老虎的人必然想到這樣的決鬥，獅子必勝了！



這裡說明了一點，世上並沒有絕對的強者，一個人的勝利往往是能力再加上天時、地利和人

和等等的複雜因素所致。因此常有英雄造時勢或時勢造英雄的不同說法。有人說老虎就像一個刺

客，而獅子就像一個將軍。你從沒有看到一個優秀的刺客能當上一個厲害的將軍，反之亦然！那

究竟在虎年誰能成為王者呢？



總結各大投行及機構的分析，虎年將會是新冠病毒變種與通脹的對決。再加上一個「口不對

心」的美聯儲，虎年確是金融市場動盪之年。其實新冠疫情的發展至今，Ｏｍｉｃｒｏｎ好像已

經成為一個重流感的病毒，因隨著其急速擴散，重病例及病死率均在持續下降，一直向重流感的

方向演進。但回看通脹，確實推升的因素挺多。若讀者相信經濟復甦帶來的消費紅利，疫情帶來

的供應鏈瓶頸，經濟復甦帶來的工業資源需求上升，綠色經濟對某些資源需求的猛漲，勞工的緊

缺導致工資的上升等等推動通脹的因素雖然會在疫情緩和下部分得到減退，但疫後對經濟的結構

性影響，並不能完全復原過來，因此高通脹在虎年持續可能不可避免。



讀者有沒想像過，如果美國通脹按現在的５％的幅度上行，聯邦基金利率會在甚麼的水平？

２０２２年加息４次（即聯邦基金利率達１﹒２５％）可以有效控制通脹？（當年聯儲局主席

Ｖｏｌｃｋｅｒ是以通脹加２％的目標利率操作的）當然不能，所以眼下的市場預期的一個比較

合理解析是美國通脹將於年中回落，即儘管通脹不是暫時性，但高通脹必然是暫時性的，至少市

場是這樣想。這個也跟筆者的想法一致。高基數效應，各國政府行政控制資源價格飆升，美國最

近銷售資料的下降及美國勞動力慢慢恢復可能有效降低薪金的升幅等等可能令市場對高通脹的預

期落空。



普遍的分析家預期美國通脹將於本年一季度見頂回落，但也認為通脹最終將高於歷史水平運

行。相對於一個口不對心的美聯儲，這是何等的好消息！因此，我們為美聯儲作一個劇本：在市

場對通脹十分擔憂的２０２１年末及２０２２年初，他們堅定不移的對抗通脹，就有突然變鷹的

姿態。一季度，美國通脹在高位爭持，美聯儲在３月會議加息便順理成章，但因鴿底所以加２５

基點機會較大。然後，通脹開始在二季度回落，美聯儲最好的應對便是加多１次，２５基點，令

市場相信美聯儲仍然有決心控制通脹。往後便視乎通脹的回落速度，或多加一次，最多兩次。當

然美聯儲並不會放棄「說」縮表這個殺著，總之在不傷害經濟復甦之餘亦不忙提醒市場他能、同

時有足夠的手段，隨時控制通脹！以上純屬個人編撰，如有雷同，確實巧合！



壬寅黑虎、或水虎年確實是通脹取代疫情肆虐的一年，但究竟我們的老虎能否擊退通脹令我

們平平穩穩的渡過呢？就是「通脹猛於虎」還是「猛虎降通脹」？二季度將有分曉！



＊本周策略＊



英鎊：前周建議候高於１﹒３６８０水平沽出英鎊兌美元已於１﹒３４８０平倉，獲利

２００點子。

加元：上周建議候高於１﹒２６５０水平沽出美元兌加元已成交，目標１﹒２４５０，止蝕

１﹒２８２０。

歐元：本周建議候高於１﹒１４５０水平沽出歐元兌美元，目標１﹒１２５０，止蝕

１﹒１５５０。

澳元：本周建議候低於０﹒７０５０買入澳元兌美元，目標０﹒７３５０，止蝕

０﹒６９００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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