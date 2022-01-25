《珠玉之論－陳鳳珠》內地將推出更多政策支持新能源汽車發展

《珠玉之論》發改委將大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實

免限行、路權等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用

ＬＮＧ發展，推動展開新能源汽車換電模式應用試點工作，有序展開燃料電池汽車示範應用，深

入展開新能源汽車下鄉活動，鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、先進適用的新能源

汽車。



今年內地新能源汽車補貼退坡，市場憂慮新能源汽車銷售增速或會減慢，但內地一直大力推

動新能源汽車發展，倘若能落實免限行、路權等政策，兼推出適合農村居民出行的車型，相信會

提升新能源汽車的吸引力。雖然基礎設施及配套仍然需要加強，但內地自主品牌車企均研發推出

更多新能源汽車車型及電池，預料新能源汽車整體滲透率將會繼續上升。２０２１年內地新能源

汽車市場滲透率達到１９﹒１％，其中新能源乘用車市場滲透率達到２０﹒６％。



另外，內地亦研究明確新能源汽車購稅優惠延續等政策，並表示今年為新能源汽車加快發展

的關鍵一年，新能源汽車將要為擴大消費、穩定工業經濟作出貢獻。由於２０２１年內地的社會

零售銷售及工業增加值增速均未如市場預期，料內地今年將會積極推動新能源汽車發展。同時，

內地表示要加快動力電池、作業系統、汽車晶片等關鍵技術創新和產業化突破，進一步增強產業

鏈穩定性和競爭力。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者並無持有上述股票



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