《股壇解碼－戴名》美息走向鷹派主導，恒安國際啞子吃黃蓮

《股壇解碼》本周聯儲局將會舉行議息，市場期待會後聲明會給出息口後市的明確方向，但

有部分聯儲局成員獨排眾議全年加息４次，首次加息５０點子，其餘３次加息２５點子，即一年

加息總共１﹒２５％，較其他溫和派所倡議的加息３次，首次加息５０點子，其餘２次加息２５

點子，一年總共加息１％來得激進，如果會後聲明是加息３次總共１％的話，市場會認為加息幅

度符合預期，屆時壞消息當好消息炒，美股將又有一翻炒作，相反的話，標普４０００點將面臨

考驗。



＊擦搶走火＊



烏克蘭局勢日漸嚴峻，俄羅斯不斷向邊境增兵，烏克蘭在普京眼裏是志在必得，只要成功取

得烏克蘭就意味著俄羅斯掌控著歐洲的天然氣供應樞紐，亦間接操控了歐洲經濟復甦的步伐，一

旦俄羅斯和烏克蘭發起戰爭，油價和商品價格將飆升，通脹加劇，連帶被譽為商品貨幣的澳元都

會走強，投資者暫時宜對股市觀望。



＊疫情告急＊



網上報道北京分別出現Ｄｅｌｔａ和Ｏｍｉｃｒｏｎ病例，加上冬奧舉行在即，疫情能否適

當控制將是中央目前的首要任務，傳聞深圳羅湖的疫情反覆，全國多個城市出現本土病例或將引

爆新一波疫情，疫情的爆發將重創物流業和航空業，加上各地政府呼籲沿地過年，航空業更是雪

上加霜，成都飛深圳單程票價只需７０人民幣（不包括機場稅）就知道如何慘淡經營，估計國內

經濟經過這次疫情後已大不如前，加上房地產不振，今年的國內經濟不宜有所憧憬，相信唯有人

民幣貶值才是救市良方。



＊大勢已去＊



上周四（２０日）恒指即日開出大單邊市，一舉突破之前估計大盤反彈的目標，而且恒指直

逼２５０００點，期權未平倉比例為６２：３８，再加上牛熊證街貨進一步升至６９：３１的水

平，空軍散戶已經屍骸滿地，散戶亦開始追入看好，從街貨和期權比例推斷恒指的升勢已難以為

繼，投資者應速離股市。



＊股票簡評＊



恒安國際（０１０４４）主要在中國製造、分銷和出售個人衛生用品、護膚產品，包括婦女

衛生巾、嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲，以及其他紙品系列。集團的各個主要品牌包括七度空間，心

相印和Ｑ．ＭＯ均有開設由直營的官方旗艦網店。集團是目前國內最大的婦女衛生巾和嬰兒紙尿

褲生產商，經營領域涉及婦幼衛生用品和家庭生活用紙兩大範疇。集團去年（２０２１年）下半

年在衛生巾的高端市場做出一定的成績，恒安國際高端品牌Ｓｐａｃｅ７的收入在衛生巾業務收

入中有所提升，但消費者是否已經對其有一個高端品牌的認同還是一個疑問，集團現階段推出更

多的Ｓｐａｃｅ７系列務求做到雙位數的增長是否有些魯妄，恒安國際去年雖然沒有受到限電的

影響，但原材料漲價對集團的盈利影嚮深遠，國內生活用紙品行業的四大龍頭在市場中的佔有率

不足４０％，集團要把成本轉移給消費者的可能不大，加上恒安國際的原材料主要從北歐和加拿

大進口，歐洲疫情的發展將直接影響原材料的供應。

另外恒安國際的電商和社區團購渠道非常薄弱，業績過於依賴傳統線下銷售渠道，線上渠道

的收入佔比（２０％）與維達（３８％）差天共地，在疫情中更加突出了線上渠道的重要性，但

集團還繼續加大投入在線下渠道的經營和銷售推廣力度，這樣對集團未來的業績無疑起不了任何

利好作用，相反卻成為業績增長的絆腳石，在諸多不利條件下，合理買入價在２９﹒５附近。

《資深市場人士 戴名》



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