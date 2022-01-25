【新冠肺炎】沙田康文署體育資助辦事處一名外判員工初步確診

《經濟通通訊社２５日專訊》康文署今日表示，一名於沙田區康文署總部體育資助辦事處工
作的外判員工初步確診新冠肺炎。
該名外判工屬於後勤人員，工作期間無需接觸公眾人士。他最近一次上班日期為１月２１日
。他早前因其居住屋邨有２０１９冠狀病毒病確診者，須接受強制檢測，並於今日獲通知初步確
診。
康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施。
（ｃｌ）
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