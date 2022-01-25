【企業盈喜】東江集團（０２２８３）去年純利同比增最少３０％

《經濟通通訊社２５日專訊》東江集團（０２２８３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利將較２０２０年增加不少於３０％。
該集團指，純利增長乃鑑於在相關年度，銷售已從新冠疫情影響中恢復至２０１９年水平，
主要由於注塑業務銷售反彈，銷售較２０２０年有明顯增加。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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