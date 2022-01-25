【企業盈喜】奧星生命科技（０６１１８）料去年純利升最少逾７倍

《經濟通通訊社２５日專訊》奧星生命科技（０６１１８）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利不少於２﹒７億元人民幣，同比升約７﹒１６倍。

該集團指，預期淨利潤增長主因去年度收入及毛利顯著增加，受惠於訂單額增加及改善營運

，以及期內出售合營企業ＰＡＬＬ－ＡＵＳＴＡＲ Ｌｉｆｅｓｃｉｅｎｃｅｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ ６０％股權而確認一次性收益預計約１﹒７６億元人民幣。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

