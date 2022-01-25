《日入而息》林鄭指難大幅放寬社交距離措施，傳京東科技來港上市

《今天重點》

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林鄭稱年初四大幅放寬社交距離措施機會很微；晤傳媒時不戴口罩是經深思熟慮非因不舒適；要

求徐英偉休假至初四，農曆年前交代調查結果；逸葵樓圍封延長２日至２８日，夏葵樓圍封５日

；仍有兩個源頭發酵和傳播，情況令人擔心

世茂集團（００８１３）據報有３４重點項目待售，包括上海總部大樓

深圳國企深投控已與佳兆業文體擬定初步收購意向框架

傳ＧＯＧＯＸ本周進行上市聆訊，籌最多３９億元

傳京東科技擬今年來港上市，集資最多１５６億

本港新增１２４宗確診，９３宗本地個案６個源頭不明

深圳收緊香港入境普通遊客檢疫，集中隔離增至１４天

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《即日市況》

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恒指低收４１２點報２４２４３，科指跌１５０點報５５５２

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《深滬股市》

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美議息疊加中亞風暴，滬綜指崩跌２﹒６％近半年新低

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《美元匯價》

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英鎊關注５０天線１﹒３４能否守得住

歐元最新報１﹒１２８８╱９０，日圓最新報１１４﹒０７╱０９

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《公司業績》

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筆克遠東（００７５２）去年純利增１﹒７倍，派末期息５仙

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《公司資訊》

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京基金融國際（０１４６８）或最高３００萬美元購數碼銷售商６０％

葉氏化工（００４０８）珠海溶劑廠房已投產，產能達每年６０萬噸

傳京東科技擬今年來港上市，集資最多１５６億

傳永利擬售網上博彩業務，索價降至５億美元

建灝地產斥７億元收購倫敦西區市中心商業項目

快手（０１０２４）授出６２４﹒４９萬份購股權，每股行使價８６﹒８５元

比亞迪（０１２１１）反貪行動追責２８家供應商，查處９４名員工

百度研究院表示ＡＩ正推動自動駕駛、人機交互等領域發展

騰訊集團發布反舞弊通報，去年十多人涉嫌犯罪被移送處理

金山工業（０００４０）擬改名為「金山科技工業」

滿貫集團（０３３９０）附屬租沙田華衛工貿中心部分單位

傳ＧＯＧＯＸ本周進行上市聆訊，籌最多３９億元

歐舒丹（００９７３）首三財季銷售淨額按年增長１５﹒６％

中國電信（００７２８）５Ｇ消息正式商用，將提供５Ｇ消息標準套餐

中國海外諾信（００４６４）高建波辭任主席等職務，由執董張慧君接任

中生製藥（０１１７７）受託人今購買６１０萬股公司股份，涉資３４０３萬元

希慎興業（０００１４）附屬訂融資協議，為銅鑼灣加路連山道項目進行融資

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《國企紅籌》

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中海油服（０２８８３）對今年市場審慎樂觀，料減值壓力紓

緩

中國興業（００１３２）訂１﹒５億融資租賃，收息連費１２

５８萬元

新天綠色能源（００９５６）去年累計完成發電量升３７％

兗礦能源（０１１７１）去年商品煤銷量按年跌２８％

台州水務（０１５４２）章君周辭任副主席及總經理職務，潘

剛接任

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《中國要聞》

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商務部表示中國外貿形勢嚴峻，穩增長困難前所未有；促進新

能源車消費，加大力度推進自貿區發展

繼上海、北京後，深圳去年經濟總量突破３萬億元人民幣

小紅書探索商業化邏輯，稱合併社區和電商屬自然迭代

據報河北鋼企今冬或執行更嚴格限產政策

廣州表示爭取出台支持南沙與港澳全面合作實施方案；廣州去

年ＧＤＰ增８﹒１％達２﹒８２萬億，緊隨滬京深

廣東去年本外幣存款餘額增９﹒５％，直融超１﹒３萬億

農曆新年前逆回購量增價減，官媒表示貨幣調控靠前發力

貴州茅台略勝寧德時代，重新成為「公募最愛」

人行續１５００億逆回購利率持平，淨投放５００億

人行營業部表示支持房地產企業合理融資需求

上海擬三年內建成２－３個百億級網絡安全產業集群

中共中央政治局召開會議，審議《信訪工作條例》

現代流通體系首個五年規劃出爐，部署現代商貿流通等

俄駐華大使表示俄擬派５００人龐大代表團參加北京冬奧會

黑龍江政法委原副書記何健民違紀違法被開除黨籍公職

美團在西安發放數字人民幣疫後復工復產紅包

小鵬汽車入股一徑科技，後者提供全固態激光雷達

海航控股易主後高管換血，董事長劉璐辭職

財政部表示發揮專項債帶動投資作用，重點支持在建項目；加

大減稅降費實現財政超收，沒增加市場負擔；去年減稅降費超

１萬億，今年將四方面發力

上海廣州深圳等九市成「十四五」首批足球發展城市

內地推進智能建造，十四五裝配式建築佔比達三成以上

習近平稱降碳同時要確保能源、供應鏈及糧食安全

聯合國秘書長籲冬奧期間遵守休戰協議，中方堅定支持

華為新年連發兩期中票籌７０億，境內存續債首超境外

外媒指俄羅斯和中國在阿拉伯海舉行海軍演習

福建商人承認買下莫里森微信號，騰訊稱涉擁有權糾紛

上海執法部門約談網絡貨運平台，去年違法案大幅攀升

網信辦開展春節清朗行動：整治網絡暴力、散播謠言

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒６％，報１７７０１點

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《其他消息》

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前《立場新聞》英國分社澄清：與近日出現的網站無關

廉署起訴兩名２０２０年立會選舉候選人涉未交申報書

選管會本周四公布行政長官選舉活動指引

機管局表示去年香港機場客運量跌８４﹒７％，貨運量升１２

﹒５％

朱慶凇因違反《收購守則》遭證監會施加１２個月冷淡對待令

第五輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃完成發放資助

深股通額度全日流出２﹒５億元，外資結束７日淨流入；滬股

通額度全日用９６００萬，陸股通流出３６億元

調查指本港家族辦公室今年將加大ＥＳＧ投資力度

ＡｌｉｐａｙＨＫ首推跨境利是，派利是可獲高達１４８８元

禮券

德勤報告表示全球各地區銀行業復甦趨勢不平衡

生產力促進局表示首季綜合營商指數按季微跌，中小企營商信

心平穩

畢馬威表示本港銀行淨息差或已見底，對今年業績仍然樂觀

萬事達卡夥拍ＰｉｎｇＰｏｎｇ為全球跨境電子商貿擴展解決

方案

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《內房困局》

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上海融創據報退出常州融譽置業，此前持股近六成

世茂集團（００８１３）據報有３４重點項目待售，包括上海

總部大樓

佳兆業（０１６３８）回應佛山樓盤爛尾疑雲：銀行已還預售

款將復工

據報龍光（０３３８０）指擔保私募債不逾１０億美元，低於

市場揣測

深圳國企深投控已與佳兆業文體擬定初步收購意向框架

瑞銀財富管理投資總監辦公室料內房預售資金或鬆綁

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《新冠肺炎》

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本港新增１２４宗確診，９３宗本地個案６個源頭不明

財庫局和金融監管機構下月１６日起推行「疫苗氣泡」

全國新增本土確診回落至１８宗，新疆６宗北京５宗

平機會表示僱員若因居葵涌邨遭解僱，僱主或違法

政府為清潔工、保安及院舍員工提供免費檢測

曾祈殷稱葵涌區如有潛在爆發，應擴大圍封加強檢測力

林哲玄稱Ｏｍｉｃｒｏｎ殺傷力遠高於流感，目標清零

林鄭稱年初四大幅放寬社交距離措施機會很微；晤傳媒時不戴

口罩是經深思熟慮非因不舒適；要求徐英偉休假至初四，農曆

年前交代調查結果；逸葵樓圍封延長２日至２８日，夏葵樓圍

封５日；仍有兩個源頭發酵和傳播，情況令人擔心

深圳收緊香港入境普通遊客檢疫，集中隔離增至１４天

港府招退休紀律部隊助農曆年圍封強檢，時薪３９０元

濟南一市場已封存冷鏈食品發現多個檢測樣本初篩陽性

葵涌邨夏葵樓等三厦完成強檢，發現共６宗初陽個案；葵涌邨

夏葵樓檢測行動延長，目標本周六早上７時完成

調查指６５％人認為本港應採取「與病毒共存」策略

黃大仙豪苑一座疑現垂直傳播，Ｅ室住戶漏夜撤離

黃家和稱飲食業本月生意跌四成，食肆仍可應付租金

嗇色園表示黃大仙祠年廿九頭炷香儀式不對外開放

據報高盛規定香港員工須在下月２４日前接種疫苗

教育局表示小學接種率若達七成，可恢復全日面授課堂

聶德權冀短期內推措施提高長者及殘疾院舍院友接種率

沙田康文署體育資助辦事處一名外判員工初步確診

研究表示青少年接種１劑復必泰，患心肌炎風險較兩劑低

荃灣花園榮華閣懷疑有垂直傳播，患者住５號高層單位

鳳凰新邨新形像髮型屋爆疫，累計三宗個案或相關

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