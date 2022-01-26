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即市新聞

26/01/2022 07:50

《匯市走勢》市場料英倫銀行下周加息，鎊匯１﹒３４５０見支持

　　《經濟通通訊社２６日專訊》俄羅斯與烏克蘭緊張局勢未緩解，加上聯儲局今晚公布的貨幣
政策會議結果，對金融市場構成不確定性，加上美股跌勢持續，資金繼續流入美元避險。
　　美匯指數重上９６水平，升０﹒１３％，歐元兌美元一度跌穿１﹒１３，低見１﹒１２６２
，尾段逐步收復失地，險守１﹒１３收市。然而，聯邦基金利率期貨已經完全消化聯儲局將於３
月份加息０﹒２５厘，聯邦基金利率期貨的走勢，已經完全消化　Ｆｅｄ　將在　３　月升息　
２５　個基點，以及今年加息三次的可能性。
　　另外，國際貨幣基金（ＩＭＦ）向下修訂今年全球經濟增長預測至４﹒４％，較之前的預測
低０﹒５個百分點。此外，ＩＭＦ預期通脹持續時間將比預期長，但隨著２０２２年供求失衡消
退，通脹應在年底有所紓緩。
　　其他貨幣方面，英鎊兌美元昨晚第二次試穿１﹒３４５０後反彈，最終亦重新守穩１﹒３５
收市，相信主要是因為市場預期下周英倫銀行議息後將會宣布加息０﹒２５厘，將指標利率上調
到０﹒５厘，支持英鎊匯價。
　　美元兌日圓在１１３﹒４０水平回穩後逐步回升，昨晚曾反彈至１１４﹒１７，今早在
１１３﹒９０水平徘徊。（ｐｃ）

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