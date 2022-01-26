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即市新聞

26/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》美股道指已跌抵量度跌幅目標

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於中性和顯著向淡。本周一晚（２４日）美股大幅波動，未知大家如何看待昨天
（２５日）裂口低開，但乏力反彈的港股市況？本欄的理解為，由於早前大市已經累積了顯著的
升幅，且運行時間不短的升浪可被細分為低一級的五個浪，加上恒生指數重要量度升幅目標
２４６２３已達，好友大戶見美股急跌，決定暫時不會強行再攻。然而，這並不代表港股必然會
就此急挫，雖則筆者未敢否定這個可能性。
　　最重要者，為港股本身已經短中期轉好，市況縱使回落調整，跌幅亦不會大。但現時市場焦
點已轉至受烏克蘭局勢拖累的美股身上，港股好友自然應該審慎一點。從另一個角度來看，若美
股掉頭回升，不再創近期新低位，港股應可跟隨。有這個可能嗎？有，因為道瓊斯工業平均指數
已跌抵（４）－Ｃ浪「不規則平勢形」的量度跌幅目標，具備即市回升的條件。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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