《缸邊隨筆－石鏡泉》馬後炮論股跌

《缸邊隨筆》周一美股跌急，又彈急，不少謂估唔到，但果真？



周一股跌原因之一是：美俄陳兵布陣，美俄在烏克蘭之爭，由來已久，只是我們遠處戰場外

，不聞不問而已。今年１月３日筆者有文：



中美有政治爭執外，美俄亦有爭拗，美國打茅波，借歐盟之力，去在烏克蘭和格魯吉亞設置

美飛彈系統。普京立時拉出１０萬大軍，陳兵烏境，歐盟與美國立時謂俄欲侵烏，在傳媒上大做

文章。



普京斬釘截鐵謂，觸及俄紅線，北約再東進一寸，就不客氣，歐盟與美遂軟下來，普京亦自

邊境撤兵，謂已演習完畢，跟著就是美俄會在２０２２年１月展開談判，會談出甚麼？相信普京

不會容許烏克蘭和格魯吉亞有美飛彈指向俄羅斯，是也不是，美俄開會後便知。



不過中國在這方面就無咁好彩，日本已與美國達成協議，容許美軍的快速移動導彈在日本一

眾有人住或無人住的小島，設立發射基地，用意是，移動嘛，射完導彈打你中國便走，使你中國

難作還擊。當美、日、加、台已如此狠毒時，你道中國會怎辦？跟你客氣？



美國已不客氣，最近不就是「有意」（？）地搵顆星鏈衛星，由距地５００公里的軌道，下

降至距地３００公里軌道的中國太空站來作試探以至攻擊？如果中國宇航局，不一早預到美國會

有這些小人動作，怕２０２１年的最大新聞將是中國天宮喎嗬了。



凡此種種，都說明一點，美國亡華、亡俄之心不死，日本仔侵華又心不死，想２０２２年不

關注政治，可以嗎？投資者可怎辦？



參考諸葛亮未出山之前的做人處事原則：



「苟存性命於亂世，不求聞達於諸侯」，惜他被劉備三顧草廬後便沉不住氣，出山了，結果

？



七星燈也未能續命，鞠躬盡瘁，捱瓜咗。



美國要拿烏克蘭來說事，應該是製造對外戰爭緊張，來轉移國內的不滿。６０年代，前蘇聯

欲在古巴建立飛彈基地，當時的肯尼迪總統立時拉陣對抗，不惜打核戰，蘇遂拆走飛彈。今時你

美國在烏克蘭建飛彈基地對著俄羅斯，你道普京能做甚麼？



（１）甘做打敗公雞？俄羅斯在世界上將無地企，因為美國知道拿經濟制裁就可制死你，以

後乜都可以拿來威脅俄羅斯。



（２）同你打場有限度戰爭，反正都是在烏克蘭境內打。打甚麼？你美國一在烏克蘭豎起飛

彈基地，俄羅斯就打掉你這基地，要打這個不難，以色列的鐵盾防護罩能否真有用？要知道打你

的導彈基地，除了用導彈外，還可以用特工，反正東烏克蘭是傾向俄羅斯的，所以不要太大安旨

意西線會無戰事，你在普京的立場想想便知。



周一股跌原因之二是美儲局加息。廢話，加了嗎？一次都未加，美儲局在８０年代至今共有

四次緊縮周期，每次周期都會加約３００點子即３厘，今次會否一樣去「達標」？走著瞧。



＊股市大波動 原因在期權＊



周一的股跌是狗上瓦坑有條路，一直以來，在有大量期權結算之後一天，市都會有大波動，

上周五是１月期權結算，在２０２１年１月期權結算之後，市也大波動過，以後有機會才研究下

。



筆者這看法是從Ｓｐｏｔ Ｇａｍｍａ這研究機構得來的，基本上這個波動的推動機制是：



（１）對冲基金買入大量認購期權，即是怕個市跌，但又不認為個市會真跌，便用少許期權

金來博大霧後市會上。



承了這些認購期權的莊家又怎對冲自己風險，他們會買入正股，以備大市一上時，正股所賺

就能抵上認購期權的升幅。



（２）對冲基金不買入認購期權，而是沽出認沽期權。即是接受怕市跌者的買認沽期權，這

些對後市上升滿滿信心，一方面收到沽出認沽期權的期權金，另方面當大市一升，這些認沽期權

就不被行使，白賺了這批沽出認沽期權的期權金。



好了，到周一，大戲開鑼，市依著上周五期權結算後就會大跌的老路演出，市跌千點，到東

岸時間中午，有沽出認沽期權的大盤入市，記住沽，沽即是買，一如負負得正，但由於他們是沽

出認沽期權，動用資金不用多，但就可以帶動市場心態轉變，市便回升。



是甚麼人沽出大手大手的認沽期權？不知，可以是對冲基金，可以是反走勢的投資者

（ｃｏｎｔｒａｒｉａｎ ｔｒａｄｅｒ），亦可以是市場一直傳是美儲局的ｐｌｕｎｇｅ

ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｔｅａｍ，美儲局是真有這職位的，但如何ｐｒｏｔｅｃｔ，一直少人

知。



這個報復式的Ｖ彈，策動者對盤路的知否，時間拿揑的準確是十分勁的。



這些沽認沽期權的盤如果是在美東時間１０時許做，就是螳臂當車，輸死未天光，他們一定

是等到沽盤已差不多，到強弩之末時，才奇兵突出。你沽家已彈盡糧絕之時，這批「沽沽軍」就

上場，可以摧枯拉朽，勢如破竹地上。



當然這些「沽沽軍」，也不是只用上期權的，他們尚有有實力的友軍，就是美公司公布業績

期已過，公司可以又再回購自家公司股票，想想？有人雖沽低千點，會影響到自家公司的盈利嗎

？如果不會，是否就是個好機會去掃平貨呢？



你可以謂筆者在講奇情市道，但你如看２０２１年１月又是這套路，其他三重結後的市道表

現也相若時，你怎能不想想真是狗上瓦坑有條路？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

