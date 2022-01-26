維達（３３３１）年度賺１６﹒４億元跌１２﹒５％，末期息４０仙

《經濟通通訊社２６日專訊》維達國際（０３３３１）公布截至２０２１年底止年度盈利

１６﹒３８億元，跌１２﹒５％，每股盈利１﹒３６５元，末期息４０仙。

該公司期內收益１８６﹒７６億元增長１３﹒１％，毛利６５﹒９６億元上升６％，毛利率

下降２﹒４個百分點至３５﹒３％，經營溢利２０﹒４３億元跌１６﹒７％。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

