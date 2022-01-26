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即市新聞

26/01/2022 09:05

《專家之言－何志銘》港股表現低迷現弱勢，惟料２０天線見支持

　　《專家之言》昨（２５日）港股走勢表現低迷現弱勢，早段低開４０４點，報２４２５１點
，盤中科技股類及車股類跌勢未止，弱過藥煲，指數午後更跌勢加劇，更曾跌逾６５０點。尾段
略回升，恒指收報２４２４３點，跌４１２點或跌１﹒６７％，主板股票的升跌比率為８比３４
，下跌股份１４３９隻，恒指成分股只有３隻股份錄得上升，下跌股份達５８隻，升跌比率為４
比９１。全日主板成交１４６４﹒８６億元。國企指數報８５０３點，跌１５４點或跌
１﹒７９％。恒生科技指數報５５５２點，跌１５０點或跌２﹒６５％。滬、深港通南下交易分
別淨流入４﹒６３億及２７﹒１億元人民幣。

＊ＦＯＭＣ第二日議息，恒指出現上升旗形＊

　　數據焦點方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）舉行第二日利率會議，美國公布１２
月批發庫存，月率升幅料維持於１﹒４％。美國公布１２月新屋銷售，料由７４萬升至７６萬，
月率升幅料由１２﹒４％收窄至２﹒８％。加拿大央行公布關鍵利率決定和貨幣政策報告。回至
港股方面而言，恒指近兩日跌幅已將上周四（即２０日）的８２４點升幅全數拆毀，幸１０天線
未見下行跡象，而ＭＡＣＤ牛差距亦只略為收窄，且技術上更出現上升旗形，料恒指在２０天線
２３８００點水平見支持。《獨立股評人　何志銘》
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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