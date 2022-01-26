【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話，哪種能源現階段潛力高？

《經濟通通訊社記者梁凱菱２６日報道》國家主席習近平一聲號令，稱要將促進新能源和清

潔能源發展放在更突出位置，新能源股隨即「翻生」！不過，習近平提倡發展多種新能源，究竟

現階段哪種能源發展潛力高？有沒有股份可上車？



＊中央較重視氫能源發展？＊



中共中央總書記習近平在中共中央政治局會議上提到，要將促進新能源和清潔能源發展放在

更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，加快發展有規模有效益

的風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等新能源，並統籌水電開發和生態保護，積

極安全有序發展核電。

在上述多種新能源中，習近平用到的字眼主要為「積極有序發展」及「加快發展」，意思上

似乎分別不大，惟「氫能源」卻同時出現在兩個發展方向中，是否意味中央更重視？

觀乎氫能源相關股的佼佼者－中集安瑞科（０３８９９）的股價表現，卻未見市場如此解讀

。中集安瑞科開市４分鐘升過半成後，升幅已持續收窄，目前僅升不足１％。一方面，現時只有

每宗交易金額少於１００萬元的散戶在交易，連職業炒家，即每宗交易金額一般只有為１００－

１９９萬元也未有進場，韌力自然比下去。另一方面，分析認為，氫能源相關股需要觀察業績表

現，才能得悉公司發展氫能源的機會及潛力。



＊光伏股早市升勢持續且全面＊



上文用到「比下去」，固然有其他新能源股份與其比較。信義光能（００９６８）表現突出

，自開市至今，一直佔據表現最佳藍籌一席位。日中最多曾漲１０％，高見１３﹒４元，距離月

初（１月４日）的前高位１３﹒４４元只差兩個價位，目前仍有逾８％升幅。

資金流向仍配合股價的上升動力，信義光能現時有逾１億元資金淨主動買入，為現貨主板市

場內，淨掃貨規模第九大個股。此金額佔成交金額逾２６％，威力不容看輕；亦是信義光能自１

月６日以來最多，當日股價低見１１﹒８４元，創逾７個月新低。

其他光伏股亦不甘示弱，福萊特玻璃（０６８６５）走高逾３％，上游的保利協鑫能源

（０３８００）亦跟漲逾４％。



＊交銀國際首選福萊特玻璃，熊麗萍首選龍源電力＊



巧合地，國家能源局發布去年光伏及風電裝機情況。光伏方面，去年新增裝機１０％至約

５３吉瓦，接近行業協會去年１２月預測４５－５５吉瓦的上限，惟低於年初市場普遍預期的

６０吉瓦。風電方面，新增併網規模４７﹒５７吉瓦，其中陸上風電、海上風電新增裝機規模分

別減少５５％至３０﹒６７吉瓦，及增長４﹒５２倍至３０﹒６７吉瓦。

交銀國際對光伏業投下信心一票，預計今年全國光伏新增裝機按年增加約４０％至７５吉瓦

，持續推動光伏製造企業業績增長，首選福萊特玻璃，主要因為其具有明顯成本優勢及產能快速

擴張。

光伏同為駿達資產管理投資策略總監熊麗萍的心水。她今早在《經濟通通訊社》財經直播節

目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，雖然部分企業早期轉型，尚待觀察業務成果，但考

慮到近期股價累積一定跌幅，且相對看得出實業，相信光伏股連同風電股份均值得留意。

當中，首選龍源電力（００９１６）。雖然其Ａ股（深： ００１２８９）周一收市收挫

２２％，並拖累Ｈ股表現，但現價已屆吸引水平，守穩１５元可考慮部署，認為具值博力。不過

，她提醒，投資者需留意中央會否要求減電價以及集團的成本控制能力。

補充一點，習近平回應能耗雙控引起的停工停產問題，指出減排不是減生產力、不是不排放

，會確保能源、產業鏈、供應鏈等安全。可是，綠電股不見太興奮，兩龍頭華潤電力

（００８３６）及中國電力（０２３８０）分別進帳逾２％及１％。

