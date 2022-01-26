《盤後部署》恒指整固未見大方向，料恒指五十天線上爭持

《經濟通通訊社２６日專訊》地緣政治局勢不穩，避險情緒籠罩華爾街，隔晚美股未能延續

彈勢，科技股捱沽。惟港股科技股升跌互見，網易（０９９９９）跟隨美股表現，高開逾４％成

開市最佳表現藍籌。

市場預料英倫銀行將於下周加息０﹒２５厘，外資銀行股炒高，盤中渣打（０２８８８）升

逾４％，匯控（００００５）升逾３％成恒指頂樑柱，帶動恒指最多升２４４點。此外，受國家

主席習近平言論刺激，新能源概念股再度落鑊，信義光能（００９６８）成全日最佳表現藍籌。

但匯控之外重磅股沽壓強勁，恒指半日收升３９點，報２４２８３點。午後大市爭持，最終

恒指全日收報２４２８９，升４６點或０﹒１９％，主板成交１３２１﹒１２億元。國指收報

８５１２，升８點或０﹒１１％。科指收報５５９７，升４４點或０﹒８％。

Ａ股造好；上證綜合指數報３４５５，升２２點或升０﹒６６％，成交３３８３﹒１２億元

人民幣；深證成份指數報１３７８０，升９６點或升０﹒７０％，成交４５５８﹒６６億元人民

幣。



＊恒指假期前料走勢牛皮＊



大市回吐兩日後未見大方向，惟按恒指日線圖而言，於本月１２日突破五十天線後，近幾日

整固皆未有跌穿，料恒指走勢維持向好，但好消息缺乏下料恒指走勢牛皮，惟五十天線有支持。

此外，大市全日主動買沽比率為５４：４６，而昨日為５１：４９，買盤較昨日積極，惟今

日大戶主動買沽比率為５５：４５，與昨日相若，可見今日為散戶積極吸貨。而今日為港股通於

春節假期前最後一個交易日，此後三個交易日在北水停流下成交將趨淡。

市場早前憂慮政策疑似有意減緩新能源發展進度，以免出現早前煤價炒高等狀況，新能源板

塊本月受壓多時，但習近平言論釋除市場憂慮，新能源概念股再度熱炒，尤其大落後的信義光能

全日急升超過８％。走勢上信義光能突破廿天線，料將成為股價短期的支持位，回落接近位置後

可吼入，短線先上望五十天線１３﹒４元。（ｈｃ）

