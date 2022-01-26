【外圍經濟】美國將釋放１３４０萬桶戰備原油，規模為歷來第二大

《經濟通通訊社２６日專訊》美國能源部周二宣布，將再次從戰略性石油儲備中釋放

１３４０萬桶原油，是美國歷來第２大規模原油儲備交易。

根據能源部資料，政府會授權７家公司交易該批原油。這是美國總統拜登去年１１月宣布遏

制高油價措施的一部分，該計劃包括與中、印、日、韓等國合作，從戰略儲備中釋放５０００萬

桶原油。而美國釋放總額已累積達４０００萬桶。（ｊｆ）

