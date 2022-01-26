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26/01/2022 11:12

【外圍經濟】美國將釋放１３４０萬桶戰備原油，規模為歷來第二大

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國能源部周二宣布，將再次從戰略性石油儲備中釋放
１３４０萬桶原油，是美國歷來第２大規模原油儲備交易。
　　根據能源部資料，政府會授權７家公司交易該批原油。這是美國總統拜登去年１１月宣布遏
制高油價措施的一部分，該計劃包括與中、印、日、韓等國合作，從戰略儲備中釋放５０００萬
桶原油。而美國釋放總額已累積達４０００萬桶。（ｊｆ）

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