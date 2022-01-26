【新冠肺炎】美國政府撤銷企業強制接種疫苗措施

《經濟通通訊社２６日專訊》美國拜登政府早前要求員工超過百人的企業，需為員工強制接

種新冠疫苗。由於部分州政府和組織向最高法院上訴得值，勞工部周二表示將撤銷有關措施。勞

工部強調，仍會向企業建議為員工接種疫苗，同時會集中資源為醫護人員訂立永久性的處理新冠

疫情安全標準。（ｊｆ）

