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26/01/2022 12:00

【新冠肺炎】美國政府撤銷企業強制接種疫苗措施

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國拜登政府早前要求員工超過百人的企業，需為員工強制接
種新冠疫苗。由於部分州政府和組織向最高法院上訴得值，勞工部周二表示將撤銷有關措施。勞
工部強調，仍會向企業建議為員工接種疫苗，同時會集中資源為醫護人員訂立永久性的處理新冠
疫情安全標準。（ｊｆ）

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