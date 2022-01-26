【新冠肺炎】世衛執委會高票推選譚德塞，料５月順利連任總幹事

《經濟通通訊社２６日專訊》世衛組織執委會周二舉行不記名投票，３４名執委提名現任總
幹事譚德塞為唯一總幹事人選，篤定於今年５月的７５屆世衛大會上選舉連任。執委中只有湯加
、阿富汗和東帝汶代表因天災等原因缺席。如過程順利，５６歲的譚德塞將於８月１６日展開第
２個５年任期。（ｊｆ）
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