【新冠肺炎】世衛執委會高票推選譚德塞，料５月順利連任總幹事

《經濟通通訊社２６日專訊》世衛組織執委會周二舉行不記名投票，３４名執委提名現任總

幹事譚德塞為唯一總幹事人選，篤定於今年５月的７５屆世衛大會上選舉連任。執委中只有湯加

、阿富汗和東帝汶代表因天災等原因缺席。如過程順利，５６歲的譚德塞將於８月１６日展開第

２個５年任期。（ｊｆ）

