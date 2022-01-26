《台股攻略－黃振宇》俄烏衝突問題持續，台股走勢偏軟

《台股攻略》俄羅斯與烏克蘭衝突問題持續，影響美國科技股重挫，台股今日（２６日）為

農曆假期前最後一個交易日，加權指數以跌開市，而航運股則強勢反彈令大市一度倒升，惟收市

沽壓湧現，晶片代工的聯電領跌，指數最終收１７６７４點，跌２７點，成交金額縮減至

２２４１﹒０９億元（新台幣．下同），累計牛年仍大升１１﹒９％。

聯電於法說會透露今年首季毛利率展望低於預期，並指出２８納米晶片市場於２０２３年後

可能面臨供過於求問題，其股價今日出現沽壓，收５７﹒３元，跌６﹒８％，創３個月多新低。

其他電子權值股方面，台積電收６３６元，跌０﹒８％；聯發科、鴻海及日月光投控同步跌近

１％，世界先進跌６﹒１％，而國巨、矽力─ＫＹ則獲資金追捧，均升１﹒８％。航運股反彈，

貨櫃三雄的陽明收９８﹒６元，升３﹒７％；長榮收１１３元，升２﹒７％；萬海收１４７﹒５

元，升１﹒４％。散裝航運的裕民、新興、志信、遠雄港及台驊投控升勢不俗，均升１％至３％

，宅配通則跌３﹒４％。航空雙雄同步回勇，華航及長榮航分別升２﹒６％及１﹒９％。記憶體

廠的旺宏去年獲利大增１﹒２５倍創新高，每股賺６﹒４８元，今年首季毛利率持續向上，獲資

金追捧下，旺宏收４１元，升６﹒２％。受到ＤＲＡＭ價格下跌及銷售量減少影響，南亞科公布

去年全年稅後純利為２２８﹒４５億元，按年增１﹒９７倍，創近３年新高。

隨著明日（１７日）起台股因農曆春節假期休市，加上歐美央行將舉行議息會議及美股重要

公司陸續公布業績，市場投資者趨向觀望，現時需留意台股於２月７日啟市時的資金動向。《富

邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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