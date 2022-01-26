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即市新聞

26/01/2022 09:57

《窩輪豪情－梁業豪》留意科技股大戶買家的反攻意欲

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合
企業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為龍湖
集團（００９６０）、中國移動（００９４１）與新世界發展（０００１７），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）與俄鋁（００４８６）。
　　恒指高開０﹒４１０％，表現算是不俗。然而，港股淡友大戶的反攻意欲仍強，我們須有繼
續退守的準備，直至圖表形勢再度轉好為止。一般而言，市場指數於正負０﹒５％的範圍內上落
，屬於正常的走勢，反覆上落的表現對後市的啟示不大，因未能確認好友或淡友已經控制了大局
。本欄認為
，由於昨晚（２５日）美國科技股受到較大的沽壓，我們應特別留意本港科技股大戶買家入市的
反攻意欲。若大市的跌勢未見被穩定下來，恐怕淡友大戶仍會嘗試收復更多失地。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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