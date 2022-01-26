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即市新聞

26/01/2022 08:18

【虛幣世界】比特幣貼近三萬七關口，現貨交易量減少

　　《經濟通通訊社２６日專訊》加密貨幣市場普遍企穩，其中比特幣接近三萬七關口，以太幣
大致持平，其他山寨幣則榮辱互見，惟比特幣現貨交易量較上日大幅度下跌，有分析認為，目前
市場關注美聯儲的議息會議結果，預計三月將會加息以對抗通脹，過往比特幣作為抗通脹「神器
」，需求將有機會大減。
　　目前比特幣上行空間仍受制於四萬至四萬三美元的水平，約在四小時圖的百天平均線（約
４０６００美元水平），如想突破向上，就需要買盤的強烈行動，否則自去年１１月的跌勢將會
持續。挪威區塊鏈數據分析公司　Ａｒｃａｎｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ表示，近來比特幣大幅反彈
，可能是ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ或其他公司在Ｃｏｉｎｂａｓｅ上抬高比特幣的價格來提
振整個市場，比特幣走勢仍受議息結果而決定。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元３６８２０﹒９０（美元．下同），跌０﹒３７％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報２４４４﹒５８元，跌０﹒５９％；艾達幣報１﹒０３４元，跌
０﹒８６％；瑞波幣報０﹒６１４元，跌０﹒６２％。（ｕｌ）

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