《談國論企－黎偉成》消費零售去年全年跌轉升挺經濟

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２１年１２月份的同比增長略見放緩，惟全年出

現雙位數的升幅，扭轉２０２０年回落之況。政府在防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９取得預期成

效，更積極推動以內需為主的政策穩經濟、挺企業、保就業，消費品零售的穩快增長亦成為支持

國民經濟保持良性發展的重要支持力量。相信中國政府防控惡疫仍會取效，保經濟以穩字當頭、

穩中有進發展。



＊內需穩增有利經濟續穩中有進發展＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２１年１２月份達

４﹒１２６９萬億元，同比僅增１﹒７％，即使為全年升幅最低的月份，惟全年累計

４４﹒０８３２萬億元同比增長１２﹒５％，相對於２０２０年下跌３﹒９％，情況確有相當重

大的改善。需要注意的，是消費品零售市場由跌轉升，乃受惠於政府２０２１年防控疫情和恢復

經濟社會政策達效，遂在２０２０年超低基礎底下出現雙位數的回升，整體情況是相對理想的。

社會消費品零售總額有多個主項目的表現，普見穩中向好。兩大消費項目中的（甲）餐飲，

收入於２０２１年１２月份達４８４１億元同比減少２﹒２％，惟全年累計４﹒６８９５萬億元

仍能上升１８﹒６％，其中限額以上單位餐飲於１２月份９８５億元僅減０﹒４％，和全年

１﹒０４３４萬億元升２３。％，可以在相當程度反映居民樂意作高消費的餐飲。

再看（乙）限額以上單位商品零售（下同），亦普見穩定增長和發展，於２０２１年１２月

份達３﹒６４２８萬億元同比增長２﹒３％，而１－１２月份累計３９﹒３９萬億元則上升

１１﹒８％，２０２０年１２月份則上升２﹒３％和全年回落２﹒３％。其中（一）屬奢侈或高

價消費品，（Ｉ）金銀珠寶零售額於１２月份達２８９億元同比回落０﹒２％，而１－１２月份

３０４１億元升２９﹒８％，而２０２０年全年則要下跌４﹒７％。國際黃金價格由年初低位反

覆上升，至年底每盎司尚處１８００萬美元高水平，內地大媽仍樂此不疲買金，可見經濟復甦衍

生佳效。

（ＩＩ）化妝品銷於１２月的銷售額３４１億元同比增２﹒５％，而全年累計４０２６億元

的同比增長１４％，高於２０２０年的９﹒５％升幅約５﹒５個百分點，可見化妝品消費相對強

勁。

就業情況不斷改善，該使消費品零售市場漸得益：全國城鎮新增就業於２０２１年累計

１２６９萬人

，超越全年目標；而全國城鎮調查失業率於１２月份為５﹒１％，顯保就業的政策效佳，有助以

內需為主的經濟穩中有進發展。

屬於（二）耐用品的零售銷售情況：家用電器和影像器材，於２０２１年全年達１６６７億

元同比增長１４﹒５％，而２０２０年則減少７％；和建築及裝璜材料全年銷售１９６７億元同

比增２０﹒４％，但２０２０年全年微跌２﹒８％。

即使（三）日常所需的消費品零售項目，服裝鞋帽、針紡織品，於２０２１年銷售

１﹒３８４２萬億元同比增長１２﹒３％，而２０２０年大幅減少６﹒６％；日用品全年升

１４﹒４％，比上年的７﹒５％升幅多增６﹒９個百分點。



＊網上實物銷售佔零售二成四屬佳象＊



同樣重要的，是（三）網上實物零售累計於２０２１月份累計１３﹒０８８萬億元同比增長

１４﹒１％，較上年的１０﹒９％高３﹒２個百分點，並於整體消費品零售總額佔比２４﹒５％

，可見內地的消費購物模式有不斷提升。

網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟

斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。我對中國的消費品零售市場前景感

到樂觀，因穩就業、穩增收，有利提升內需，有助經濟提質發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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