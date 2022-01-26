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即市新聞

26/01/2022 09:29

《異動股》匯控（００００５）高開近２％，隔晚ＡＤＲ升近３％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒９１％，報５３﹒３５元，該
股成交約７６萬股，涉資４０７３萬元；恒生（０００１１）無升跌，報１５６﹒３元；建行
（００９３９）升０﹒５１％，報５﹒９５元；農行（０１２８８）升０﹒３４％，報２﹒９５
元。
　　銀行股ＡＤＲ普遍造好，匯控ＡＤＲ較港股升２﹒６２％，折合約５３﹒７２港元。中銀香
港（０２３８８）ＡＤＲ較港股升２﹒６５％，折合約３０﹒５９港元。
　　另外，匯控公布，昨日（２５日）再通過向摩根士丹利購入約３５８﹒５萬股公司股份以作
註銷，每股作價４﹒９８４５至５﹒０９５０英鎊，總值約１８１１﹒４萬英鎊（約１﹒９億港
元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。匯控自去年１０月展開新一輪回購計劃，至
今合共回購約１﹒４２億股。
　　現時，恒生指數報２４３４２，升９９點或升０﹒４１％，主板成交３２﹒９９億元。國企
指數報８５３０，升２６點或升０﹒３２％。恒生科技指數報５５８１，升２８點或升
０﹒５２％。
　　即月期指新報２４３３１，升９３點，低水１２點。即月國指期貨報８５２２，升１５點，
低水８點。即月科指期貨新報５５６５，升１５點，低水１７點。
　　上證綜合指數報３４４２，升９點或升０﹒２８％，成交２５﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１３７４２，升５８點或升０﹒４２％，成交１１﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　５３﹒３５元　升１﹒９１％
　　恒生（０００１１）　　１５６﹒３元　　　　無升跌
　　建行（００９３９）　　　５﹒９５元　升０﹒５１％
　　農行（０１２８８）　　　２﹒９５元　升０﹒３４％
　　工行（０１３９８）　　　４﹒７４元　升０﹒４２％
　　郵儲行（０１６５８）　　６﹒４１元　升０﹒３１％
　　中銀（０２３８８）　　２９﹒９５元　　升０﹒５％
　　渣打（０２８８８）　　５３﹒２５元　升２﹒２１％
　　招行（０３９６８）　　６７﹒６５元　　升０﹒３％
　　中行（０３９８８）　　　３﹒０３元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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