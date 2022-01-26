《異動股》匯控（００００５）高開近２％，隔晚ＡＤＲ升近３％

《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒９１％，報５３﹒３５元，該

股成交約７６萬股，涉資４０７３萬元；恒生（０００１１）無升跌，報１５６﹒３元；建行

（００９３９）升０﹒５１％，報５﹒９５元；農行（０１２８８）升０﹒３４％，報２﹒９５

元。

銀行股ＡＤＲ普遍造好，匯控ＡＤＲ較港股升２﹒６２％，折合約５３﹒７２港元。中銀香

港（０２３８８）ＡＤＲ較港股升２﹒６５％，折合約３０﹒５９港元。

另外，匯控公布，昨日（２５日）再通過向摩根士丹利購入約３５８﹒５萬股公司股份以作

註銷，每股作價４﹒９８４５至５﹒０９５０英鎊，總值約１８１１﹒４萬英鎊（約１﹒９億港

元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。匯控自去年１０月展開新一輪回購計劃，至

今合共回購約１﹒４２億股。

現時，恒生指數報２４３４２，升９９點或升０﹒４１％，主板成交３２﹒９９億元。國企

指數報８５３０，升２６點或升０﹒３２％。恒生科技指數報５５８１，升２８點或升

０﹒５２％。

即月期指新報２４３３１，升９３點，低水１２點。即月國指期貨報８５２２，升１５點，

低水８點。即月科指期貨新報５５６５，升１５點，低水１７點。

上證綜合指數報３４４２，升９點或升０﹒２８％，成交２５﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１３７４２，升５８點或升０﹒４２％，成交１１﹒９７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５３﹒３５元 升１﹒９１％

恒生（０００１１） １５６﹒３元 無升跌

建行（００９３９） ５﹒９５元 升０﹒５１％

農行（０１２８８） ２﹒９５元 升０﹒３４％

工行（０１３９８） ４﹒７４元 升０﹒４２％

郵儲行（０１６５８） ６﹒４１元 升０﹒３１％

中銀（０２３８８） ２９﹒９５元 升０﹒５％

渣打（０２８８８） ５３﹒２５元 升２﹒２１％

招行（０３９６８） ６７﹒６５元 升０﹒３％

中行（０３９８８） ３﹒０３元 無升跌

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（ｅｒ）

