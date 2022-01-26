《新股上市》創新奇智暗盤潛水逾４％，每手蝕１１５元

《經濟通通訊社２６日專訊》創新奇智（０２１２１）明日（２７日）掛牌，輝立暗盤收報

２５﹒１５元，較招股價２６﹒３元低４﹒３７％，以每手１００股計，不計手續費，每手帳面

蝕１１５元。耀才暗盤現報２５﹒４元，低招股價３﹒４２％，每手帳面蝕９０元。

該股公開發售獲超額認購１２﹒８９倍，一手中簽率１５％，認購１５手穩中一手，以招股

價２６﹒３元至２７﹒３元範圍之下限定價。（ｅｄ）

