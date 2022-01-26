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26/01/2022 17:42

【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開９９點，報２４３４２點。最高升２４３點報
２４４８７點，最低跌１１９點報２４１２３點。恒指收報２４２８９點，升４６點或
０﹒１９％。
　　按額度計算，北水全日淨買入５２﹒４億元人民幣，增加６５﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的
依次是建設銀行（００９３９）、吉利汽車（００１７５）、信達生物（０１８０１）。
　　主板成交１３２１﹒１２億元減少９﹒８％。其中港股通成交３１０﹒９億元，佔總成交
２３﹒５％。

＊美團擬開放線下電子支付通道＊

　　美團宣布，將為平台的線下消費全場景開放數字人民幣支付通道，用戶在選購生鮮、打車出
行或觀看電影時，可通過數字人民幣支付並領取專屬的消費補貼。
　　此次上線的數字人民幣支付場景包括了餐飲、外賣、生鮮零售、共享單車、美團打車、酒店
旅游、電影演出、休閒娛樂在內的美團平台２００多個線下消費場景。這也是數字人民幣首次實
現本地生活服務平台的全場景覆蓋。
　　美團跌０﹒３５％報２２５元，北水淨買入１２億元；快手升４﹒０４％報８６﹒３元，北
水淨買入６﹒９億元；騰訊控股升１﹒４６％報４７３﹒６元，北水淨買入６﹒３億元。
　　建設銀行升０﹒３４％報５﹒９４元，北水淨賣出２億元；吉利汽車跌０﹒６７％報
１７﹒９元，北水淨賣出１﹒９億元；信達生物跌９﹒５４％報３７元，北水淨賣出０﹒９億元


　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１１﹒９８
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　６﹒９２
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　６﹒３０
　　兗礦能源　（０１１７１）　　　　　　１﹒９７
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒０１
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－１﹒９０
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　－０﹒８５
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－０﹒２２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－０﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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