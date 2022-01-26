  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/01/2022 15:43

《美元走勢－羅明立》英鎊短線或在１﹒３４╱１﹒３６上落

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒９４　１１３﹒９８　１１３﹒７８
　　歐元╱美元　１﹒１２９２　１﹒１３１１　１﹒１２９０
　　英鎊╱美元　１﹒３４９９　１﹒３５２１　１﹒３４９７
　　美元╱瑞郎　０﹒９１８８　０﹒９１９１　０﹒９１７１
　　美元╱港元　７﹒７８５３　７﹒７８６１　７﹒７８３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》昨日（２５日）美國公布１月消費者信心指數為１１３﹒８，弱於前值
１１５﹒８，但好過預期。美匯指數先升後回，持平收市。投資者關注明日（２７日）凌晨聯儲
局公布的決議結果及主席鮑威爾的新聞發布會講話，預計局方或公布收水的更多細節，希望能判
斷美元的去向。俄烏緊張局勢仍然緊張，市場的不安情緒持續。
　　英國首相約翰遜的醜聞繼續發酵，政治前途岌岌可危，有關部門調查他和手下違反防疫規定
舉辦派對的指控；加上俄烏緊張局勢，有資金流入美元避險，英鎊受壓。英鎊跌至５０天線
１﹒３４１５前小幅反彈，初步阻力位於２０天線及５０天線的１﹒３５７０╱９０，短線或在
１﹒３４╱１﹒３６上落。
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３４５　１﹒１２３０　１﹒１３８０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　沽出加元　１﹒２６７０　１﹒２５３０　１﹒２７１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/01/2022
兗礦料去年盈利倍增股價不升反跌　疑似假盈喜大摩籲減持
市場動向26/01/2022
無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理
FOCUS26/01/2022
【FOCUS】微軟營收創紀錄　雙劍合璧元宇宙
財經熱話26/01/2022
英美加息預期升溫　金融股普遍造好　匯控渣打表現最標青
財經熱話26/01/2022
【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話 哪種能源現階段潛力高？
大行報告26/01/2022
【大行炒D乜】摩通點評航空股　獨降國泰目標兼降級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金