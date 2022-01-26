《美元走勢－羅明立》英鎊短線或在１﹒３４╱１﹒３６上落

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒９４ １１３﹒９８ １１３﹒７８

歐元╱美元 １﹒１２９２ １﹒１３１１ １﹒１２９０

英鎊╱美元 １﹒３４９９ １﹒３５２１ １﹒３４９７

美元╱瑞郎 ０﹒９１８８ ０﹒９１９１ ０﹒９１７１

美元╱港元 ７﹒７８５３ ７﹒７８６１ ７﹒７８３８

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《美元走勢》昨日（２５日）美國公布１月消費者信心指數為１１３﹒８，弱於前值

１１５﹒８，但好過預期。美匯指數先升後回，持平收市。投資者關注明日（２７日）凌晨聯儲

局公布的決議結果及主席鮑威爾的新聞發布會講話，預計局方或公布收水的更多細節，希望能判

斷美元的去向。俄烏緊張局勢仍然緊張，市場的不安情緒持續。

英國首相約翰遜的醜聞繼續發酵，政治前途岌岌可危，有關部門調查他和手下違反防疫規定

舉辦派對的指控；加上俄烏緊張局勢，有資金流入美元避險，英鎊受壓。英鎊跌至５０天線

１﹒３４１５前小幅反彈，初步阻力位於２０天線及５０天線的１﹒３５７０╱９０，短線或在

１﹒３４╱１﹒３６上落。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３４５ １﹒１２３０ １﹒１３８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 沽出加元 １﹒２６７０ １﹒２５３０ １﹒２７１５

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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