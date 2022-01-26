【恒大困局】據報恒大（０３３３３）今晚召開投資人電話會議

《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述知情人士表示，中國恒大（０３３３３）將於香港時

間１月２６日晚上９點召開投資人電話會議。

知情人士還提到，中國恒大和財務顧問中金、中銀國際亞洲、華利安以及鍾港資本向投資人

發出邀請，恒大的參會人士包括執行董事肖恩，風險化解委員會成員陳勇等。

報道引述華利安亞洲重組主管Ｂｒａｎｄｏｎ Ｇａｌｅ確認了電話會議相關細節。

（ｂｉ）

