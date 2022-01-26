【ＥＳＧ】許正宇：本港過去１０年已調配逾４７０億元於減碳工作

《經濟通通訊社２６日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇於香港投資基金公會網上論壇致

辭時表示，香港作為最大的人民幣離岸交易樞紐，港府過去一直推出許多不同措施支持，例如港

股通、債券通等表現很好。他指出，港交所於２０２１年１０月推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互

通指數期貨合約，該期貨合約是港交所推出的首隻Ａ股期貨產品，未來將繼續尋找與內地合作的

機會，以便人民幣進一步國際化。

許正宇指，香港作為國際金融中心的未來需視乎綠色金融的發展，中國已對「碳中和」列出

時間表，目標在２０６０年達「碳中和」，至於香港亦目標在２０５０年達「碳中和」，這些協

定將增加更多相關投資，香港將在調動相關計劃的綠色資本配置扮演重要角色。他指出，過去

１０年，港府調配超過４７０億元於減碳工作，未來１５－２０年將投資２４００億元去支持一

系列對抗氣候變化的措施。



＊金管局：有信心香港資產管理行業一片光明＊



金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊同樣於致辭時表示，香港即將邁入虎年，而老虎象徵活

力及前進，可形容香港現時於人民幣發展中的機會。她指出，香港現時為全球最大發最重要的離

岸人民幣中心，擁有大規模及深層次的人民幣市場，香港的股市及債市繼續是中國企業融資的首

選。

她指出，人民幣流動性是非常重要的元素，金管局於２０１２年推出人民幣流動資金安排，

局方非常有信心可持續提供相關安排去支持人民幣發展，同時亦有信心未來香港的資產管理行業

一片光明。（ｃｗ）

