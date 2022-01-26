【新冠肺炎】恒生下月５日起逢周六僅９間分行維持服務

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生銀行（０００１１）公布，因應疫情的發展，由２月５日

（周六）起，逢周六只在９間地面分行維持服務。其他地面分行及港鐵站辦事處將於周六暫停營

業，直至另行通知。

周六維持營業的地面分行，包括中環總行、香港仔中心分行、北角分行、九龍總行、開源道

分行、黃埔新邨分行、青山道分行、眾安街分行及元朗教育路分行，營業時間為上午９時至中午

１２時。（ｂｉ）





