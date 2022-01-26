【夜期時段】即月期指報２４４０１點，升８４點，高水１１１點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３１９點，升２點，高水２９

點，最新報２４４０１點，升８４點，高水１１１點，合約成交８５４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５２８點，升９點，高水１６點，最新報８５５４點，升

３５點，高水４２點，合約成交２８２８張。

