《再戰明天》美國公布耐用品訂單等多項數據，恒隆地產公布業績

《經濟通通訊社２６日專訊》美國公布耐用品訂單等多項數據，及恒隆地產（００１０１）

公布業績，料為周四（２７日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間２７日晚７：００ｐｍ，西班牙央行總裁德科斯參加一場

歐盟稅法的活動。９：３０ｐｍ，南非央行在貨幣政策委員會會議後公布利率決定。



＊澳洲公布第四季進出口物價，本港公布進出口年率＊



數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季出口物價，季率料由６﹒２％逆轉

至下滑２﹒６％；第四季進口物價季率升幅料由５﹒４％收窄至１﹒４％。本港時間

２：００ｐｍ，日本公布１２月工具機訂單。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布１２月出口，年

率升幅料由２５％收窄至１７﹒２％；１２月進口，年率升幅料由２０％收窄至１２﹒４％；

１２月貿易收支料由負１１６億港元惡化至負２５２億港元。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布

第四季ＧＤＰ價格指數，料維持於６％；第四季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由

４﹒６％擴大至４﹒９％；第四季個人消費料由２％升上３﹒２％；１２月耐用品訂單料由

２﹒６％逆轉至下滑０﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１６４萬升至１６６萬；首次申請

失業救濟金人數料由２９萬降至２６萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月成屋待完成

銷售，月率跌幅料由２﹒２％收窄至０﹒８％。

在本港，明日公布業績的公司有：恒隆地產等。（ｗａ）

