《經濟通通訊社２６日專訊》冠轈控股（０１８７２）發盈喜，預期截至２０２１年１２月
底止年度，錄得純利約９５０萬新元，較２０２０年度約３３０萬新元，按年升１﹒８８倍。
集團預期，純利增加乃主要由於客戶需求增加導致收益增加。此乃主要由於新加坡衛生部為
遏制新冠肺炎進一步擴散而實施安全距離措施，導致集團於２０２０年上半年關閉展廳超過兩個
月，而２０２１年因新加坡疫情仍然受控而從新冠肺炎帶來的不利影響中恢復。（ｓｌ）
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26/01/2022 18:12
【企業盈喜】冠轈控股（１８７２）料去年純利９５０萬新元
《經濟通通訊社２６日專訊》冠轈控股（０１８７２）發盈喜，預期截至２０２１年１２月
底止年度，錄得純利約９５０萬新元，較２０２０年度約３３０萬新元，按年升１﹒８８倍。
集團預期，純利增加乃主要由於客戶需求增加導致收益增加。此乃主要由於新加坡衛生部為
遏制新冠肺炎進一步擴散而實施安全距離措施，導致集團於２０２０年上半年關閉展廳超過兩個
月，而２０２１年因新加坡疫情仍然受控而從新冠肺炎帶來的不利影響中恢復。（ｓｌ）
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