  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/01/2022 17:02

《小傳日記》魚缸今日好番啲，光伏玻璃佬全日笑瞇瞇！

　　《小傳日記》魚缸噚日回吐番晒上個禮拜啲升幅，今日好番少少啦！叫做升住過終點，但全
日升幅只得４６點，兩萬四繼續守得住！
　　三位大隻佬ＡＴＭ今日好似舉啞鈴咁，舉起嚟好似力不從心咁。巴巴（０９９８８）同騰訊
（００７００）分別升唔夠半巴仙同１巴仙，美團（０３６９０）臨尾鬆一鬆手，畀個啞鈴砸親
，好彩個啞鈴唔係太重，只係跌唔夠半巴仙啫。其他科技佬當中，網易（０９９９９）同快手
（０１０２４）今日操到啲肌肉現晒形，同樣升４巴仙，京東（０９６１８）就升２巴仙。
　　今日最弗嘅係光伏玻璃佬，朝早跑步嗰陣，聽到收音機新聞報道，阿爺一聲令下，話要將新
能源同清潔能源「擺喺更突出嘅位置」。聽完呢單消息，有啲玻璃佬可能知道呢鋪發達喇，越跑
越快，越跑越起勁呀！信義光能（００９６８）應聲彈出，早段一飆就飆近６巴仙，全程喺前列
位置，末段以強勁之勢過終點，升８巴仙，係眾位藍戰士中，全日表現嘅冧巴溫！
　　不過，有喺側邊睇住佢哋跑嘅「孖屐」人士就話，信義光能早排畀啲負面消息搞到無心機，
今日借住個勢跑快啲，但最後都衝唔破條５０天線，走勢唔太靚仔。反而，喺佢身後面嘅福萊特
玻璃（０６８６５）就更加值得吼喎。福萊特玻璃呢日表現都幾好，最後升４巴仙。
　　冬奧就來了，但係一班體品佬就未嚟料喎！無論做掌上壓、引體上升等熱身運動，都唔係好
夠狀態，尤其申洲（０２３１３）呀，前三日都無乜事，今日就畀支大陰燭壓住咗，最後跌７巴
仙，貼晒繃帶膠布，唔止做咗全日最唔掂嘅藍戰士，前幾日力爭上游嘅努力都白費晒喇！李寧
（０２３３１）都唔好得幾多，喺翻騰嗰陣跳得唔夠高，臨尾落地隻腳拗一拗，跌咗近４巴仙。
敷一敷藥後，聽日睇下會唔會醒神番啲啦！請請！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/01/2022
《神州經脈》IMF大降中國今年經濟預測　A場回穩收升成交再縮
財經熱話26/01/2022
真盈喜？假盈喜？兗礦料去年盈利倍增股價反跌　大摩籲減持目標價夠狠
市場動向26/01/2022
無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理
FOCUS26/01/2022
【FOCUS】微軟營收創紀錄　雙劍合璧元宇宙
財經熱話26/01/2022
英美加息預期升溫　金融股普遍造好　匯控渣打表現最標青
財經熱話26/01/2022
【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話 哪種能源現階段潛力高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金