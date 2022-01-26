《小傳日記》魚缸今日好番啲，光伏玻璃佬全日笑瞇瞇！

《小傳日記》魚缸噚日回吐番晒上個禮拜啲升幅，今日好番少少啦！叫做升住過終點，但全

日升幅只得４６點，兩萬四繼續守得住！

三位大隻佬ＡＴＭ今日好似舉啞鈴咁，舉起嚟好似力不從心咁。巴巴（０９９８８）同騰訊

（００７００）分別升唔夠半巴仙同１巴仙，美團（０３６９０）臨尾鬆一鬆手，畀個啞鈴砸親

，好彩個啞鈴唔係太重，只係跌唔夠半巴仙啫。其他科技佬當中，網易（０９９９９）同快手

（０１０２４）今日操到啲肌肉現晒形，同樣升４巴仙，京東（０９６１８）就升２巴仙。

今日最弗嘅係光伏玻璃佬，朝早跑步嗰陣，聽到收音機新聞報道，阿爺一聲令下，話要將新

能源同清潔能源「擺喺更突出嘅位置」。聽完呢單消息，有啲玻璃佬可能知道呢鋪發達喇，越跑

越快，越跑越起勁呀！信義光能（００９６８）應聲彈出，早段一飆就飆近６巴仙，全程喺前列

位置，末段以強勁之勢過終點，升８巴仙，係眾位藍戰士中，全日表現嘅冧巴溫！

不過，有喺側邊睇住佢哋跑嘅「孖屐」人士就話，信義光能早排畀啲負面消息搞到無心機，

今日借住個勢跑快啲，但最後都衝唔破條５０天線，走勢唔太靚仔。反而，喺佢身後面嘅福萊特

玻璃（０６８６５）就更加值得吼喎。福萊特玻璃呢日表現都幾好，最後升４巴仙。

冬奧就來了，但係一班體品佬就未嚟料喎！無論做掌上壓、引體上升等熱身運動，都唔係好

夠狀態，尤其申洲（０２３１３）呀，前三日都無乜事，今日就畀支大陰燭壓住咗，最後跌７巴

仙，貼晒繃帶膠布，唔止做咗全日最唔掂嘅藍戰士，前幾日力爭上游嘅努力都白費晒喇！李寧

（０２３３１）都唔好得幾多，喺翻騰嗰陣跳得唔夠高，臨尾落地隻腳拗一拗，跌咗近４巴仙。

敷一敷藥後，聽日睇下會唔會醒神番啲啦！請請！



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