《真知灼見－溫灼培》俄烏事件如何衝擊環球金融市場？

《真知灼見》假如俄烏爆發戰爭將如何衝擊環球投資市場？這問題正是現時市場熱話。政治

評論界有一個講法，中國的國力正在上升軌。所以面對著與美國的爭端，時間是在中國的一方。

但是，俄羅斯的國力卻在下降中。所以普京是有時間壓力，要盡早與西方解決邊境的紛爭。換言

之，不能忽略今次俄羅斯揮軍烏克蘭的可能性。



＊通脹是首要留意因素＊



烏克蘭及這一帶向被視為歐洲的糧倉。而附近國家、包括俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞及哈薩

克斯坦均依賴黑海把穀物輸往海外。假如這地區爆發戰亂，糧食出口受阻，可想象對全球糧價將

會帶來推升作用。根據聯合國糧食價格指數顯示，現今糧價指數已處十年高位。加上自南太平洋

島國湯加早前發生全球３０年來最嚴重的火山爆發後，市場已估計於未來一兩年間南半球國家的

農產品生產將受影響。倘再爆發俄烏戰亂大家可想象對全球糧價的刺激。

其次，歐盟與美國早警告俄羅斯，如揮軍烏克蘭將要面對來自西方前所未有的經濟制裁。屆

時很大機會將是制裁俄羅斯的能源出口。不要忘記，俄羅斯是全球主要石油及天然氣出口國。制

裁俄羅斯將會導致全球油價及天然氣價格飆升。當糧價升，能源價格升都意味著對現時全球通脹

的大環境火山加油。所以對於烏克蘭事件，通脹是首個要留意因素。



＊美債美元可能受惠避險因素＊



歐美雖表明不會介入俄烏戰爭，但如一旦制裁俄羅斯，受衝擊較大除了是俄羅斯，肯定就是

歐盟。主要是因為歐盟的能源嚴重依賴俄羅斯。所以一旦爆發戰爭，料歐洲的資產價格以至歐元

匯價將受壓。資金或有機會重返美債及黃金市場避險，使金價升，但美債息卻可能因而下跌（註

：債價升即債息跌）。而歐洲戰亂，資金也有可能轉往瑞郎避險使其率，尤其是相對於歐元匯價

會有所上升。最後，歐洲作為全球三大主要經濟體之一，如其資產價格受衝擊，可想象環球股市

也會面對一定程度的震蕩。至於震盪多大，就要視乎歐盟最終對俄羅斯的制裁有多大，這正是整

個分析的重中之重。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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