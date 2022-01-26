【新冠肺炎】港防疫政策嚴，傳皇家加勒比郵輪撤港調往新加坡

《經濟通通訊社２６日專訊》本地媒體引述消息稱，因本港防疫措施嚴厲，皇家加勒比遊輪

（Ｒｏｙａｌ Ｃａｒｉｂｂｅａｎ）計劃把在港營運的郵輪調往新加坡，即該公司推出自去年

１０月起的「公海遊」或會停運。

皇家加勒比旗下郵輪「海洋光譜號」去年１０月推出「公海遊」，但在復航３個月期間，曾

因疫情需要中途折返及取消航程。皇家加勒比國際遊輪未就消息回應。（ｈｌ）

