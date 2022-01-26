《與聯共策－鄒建雄》２０２２年展望：收益率曲線將趨於平滑

《與聯共策》疫情的威脅、通脹大幅攀升、財政與貨幣政策緊縮、利率上升、收益率曲線趨

平等因素，都可能讓債券投資者在２０２２年面臨挑戰。然而，不同地區、行業與債券會遭遇到

的挑戰也各不相同，投資者必須持續精挑細選，才有機會在當前環境下獲得較理想的投資回報。



＊收益率曲線將趨於平滑＊



２０２１年全球經濟活動解封，先前被壓抑的需求為全球帶來強勁的經濟增長。因此，發達

市場經濟增長速度已高於疫情前的水平。聯博預期２０２２年全球經濟增長率將持續高於長期趨

勢，而去年的增長動力可望延續至２０２２年上半年，接著從下半年起增長動力可能會開始放緩

，並延續至２０２３年。

全球央行的共識似乎是，相較於經濟增長放緩，疫情推升通脹的機率更高。為了因應居高不

下的通脹，各地央行開始緊縮貨幣政策。然而，各地的政策態度以及通脹形勢不盡相同，因此貨

幣緊縮的力道也有所不同。舉例來說，美國聯儲局加速減購債券，且最快可能會在３月宣佈升息

；其他規模較小的發達市場央行則已進入加息週期，且許多新興市場的央行已大幅緊縮貨幣政策

。在這波貨幣緊縮的浪潮下，日本是唯一的例外，因為日本的通脹水平仍相對低。事實上，正當

其他地區開始「煞車」時，日本政府最近才剛宣佈大規模的財政刺激政策。

展望２０２２年，隨著各地日益緊縮貨幣政策，全球經濟增長率料將逐漸放緩。在此環境下

，短期利率攀升加上趨緩但仍強勁的經濟增長，料將促使收益率曲線平滑化，這通常意味著投資

者必須審慎承擔風險。



＊密切關注市場變化，以掌握２０２２年投資方向＊



２０２２年將是充滿挑戰的一年。然而，投資者與債券投資組合經理若可縝密思考並適度修

正方向，新的一年將可客觀地面對不確定性，做好因應通脹與收益率曲線趨平的準備，並妥善配

置投資組合，有助實現優異的投資成果。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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