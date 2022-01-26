《保障全方位－左偉豪》多元貨幣保單，靈活應對人生變化

《保障全方位》近年全球經濟一體化，出國工作、海外升學、旅居遊歷甚至是移居海外的機

遇日益增加，令港人未來充滿不同可能性。因此，財富規劃亦要與時並進，多元化貨幣佈局正正

是新方向，可助我們有效累積財富，靈活應對人生不同變化。

對於港人而言，過往資產組合中的外幣部分多作旅遊及儲蓄之用，而且或許因港元與美元掛

鈎之故，美元亦成儲蓄大熱之選。但隨著時代的轉變，每個家庭對多元貨幣的需求亦相應增加，

例如子女到歐美升學、父母到內地退休、自己到亞洲其他地區工作等，均需要使用到當地的貨幣

，因此擁有多元的貨幣儲蓄選項將有助輕鬆配合不同的可能性，同時減低匯率波動所帶來的影響

。

事實上，本地市場對外幣需求也日益龐大 ，根據香港金管局的數據，於去年９月，香港非

美元外幣存款錄得六年來新高，達至超過２萬億港元等值；人民幣客戶存款更按年增加逾２５％

。



＊多元貨幣選擇靈活配合未知將來＊



為了回應市場需求，現時已有些嶄新保險產品於投保時提供多元保單貨幣選擇之餘，保單繕

發後，還可讓保單持有人按需要全部或部分轉換保單貨幣，靈活配置保單貨幣以配合每個不同的

人生規劃，全方位應對未來的需要。客戶透過該保單可簡單地以外幣作儲蓄，除享有保證現金價

值，亦可在指定年期後獲得兩項非保證的紅利，盡享具競爭力的回報，更快達至財務目標。



＊無限次更換被保人輕鬆傳承財富＊



在部署個人人生計劃之同時，因應不少港人亦希望為子女籌劃未來，該多元貨幣儲蓄產品的

特色之一是可以無限次更換保單被保人，保險保障期會相應更改為直至最新被保人１３８歲為止

，讓保單內的資產持續滾存增值，加上貨幣轉換彈性，可全面滿足後代的外幣需要。另外，保單

持有人更可申請指定一名後備被保人及分配人壽保障兼財富傳承規劃的比例，進一步提升財富傳

承規劃的靈活性。

漫漫人生路上充滿變數與挑戰，但也存在不同機遇，唯有準備充裕，配合高度靈活的儲蓄方

案，才能應對不時變化的趨勢和需要，悠然細味人生每個新階段的喜悅。

農曆新年臨近，在此預祝各位於虎年成就更全面的人生規劃，虎虎生威、財源廣進、身體健

康！



註：推廣活動及保險產品均須受有關條款、細則及不保事項所限制。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》



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