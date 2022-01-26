《豐碩成果－盧穗欣》年底前通脹難消失，多元資產策略保障購買力

《豐碩成果》美國去年１１月的消費者價格指數（ＣＰＩ）同比上升６﹒８％，達到近４０

年的最高點。美國經濟學會早前舉辦研討會，有學者預期今年通脹率為３﹒２％，遠高於２％指

標。東亞聯豐認為通脹仍是本年焦點，預計物價上升壓力難於２０２２年底前消失。

現時通脹是由於各地政府的長期注資「救市」政策趨化而成，真實的經濟增長並未追上。疫

情方面，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒肆虐，法國近日更發現新變種病毒「ＩＨＵ變異株」，相信會

繼續打擊環球供應鏈，令供求失衡擴大，加上勞工成本上升及高昂運輸費用，推高物價，通脹壓

力溢升。對於投資者來說，高通脹長遠會侵蝕資本的實際價值或收入的購買力，需要儘早部署，

才能抵禦通脹。



＊通脹環境下的潛藏投資機遇＊



美國股市去年屢創新高，而聯儲局在本月５日公布去年１２月中的議息會議紀錄，較市場預

期更為鷹派。市場預期聯儲局或將在３月加息，最快會在夏季開始縮表。有鑑於此，投資者可在

市盈率偏低的亞洲股市尋求機會。

亞太股市當中，以澳洲股市的表現相對強韌，加上金融體系發展成熟，蘊含了併購活動的潛

力。而印度市場的發展亦不容忽視，印度政府力推全國數碼化，電商引入網購新機制，疫情推動

網上消費，當地的電子商貿發展如雨後春荀。至於中國，去年多項針對企業過度借貸的緊縮政策

令基本面出現結構性改變，減低市場高速澎脹形成泡沫經濟的風險。短期的震盪無可避免，當市

場完成整合後，市場的不確性逐漸消散，相信未來的經濟發展將變得更加紮實及穩健。相反，現

時超賣的股市可能提供長線投資的機會。



＊亞債釋放收益潛力＊



短期來說，受到環球不利因素影響，如：Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒出現、退市幅度受經濟復

甦速度牽制等等，債券市場或會受壓。但長遠來說，相對成熟市場為應對通脹而收緊貨幣政策，

亞洲高收益債券的孳息率一般比較高，存續期較短，意味著當利率上行，其抗跌能力較強，其較

高的孳息率有助提升實質回報。



＊股債合一為財富創造更大價值＊



保守型投資者於通脹時，都利用利率上行的趨勢為財富保值。可是現時利率水平處於歷史新

低，縱使日後進入加息周期，相信升幅仍難以抵消通脹的影響。另外，一般貴金屬亦是傳統對抗

通脹的選項，然而較高的入埸費，有限的買賣渠道，流通性低等因素，未必適合每位投資者。既

然以往簡單直接的方案較難化解由供應面帶動的通脹影響，股債混合型投資方案可為投資者提供

較具彈性且低成本的選擇，當中亞太股債組合更被看高一線。

亞洲股市潛力一直備受關注，而輪動的板塊及多變的地緣狀況均具投資潛力，如正處於結構

性增長的電動汽車供應鏈、澳洲商品、印度鋼鐵，以及太陽能及氫氣供應鏈等；而組合中加入債

券部份既可發揮分散風險的作用，亦可爭取提高組合派息。當中，東南亞地區如印度及印尼大宗

商品債券，因現金流充足，還債能力強，亦值得納入組合之中。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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