《威少看世界－張少威》美國高院審大案，法官漸露「本色」

《威少看世界》美國各界都在關注聯邦最高法院不久將做出的一項重要裁決，這宗案件涉及

密西西比州一項法律，禁止懷孕超過１５周的婦女墮胎。上周六（２２日）是最高法院對「羅訴

韋德案」（Ｒｏｅ ｖ﹒ Ｗａｄｅ）做出裁決的４９周年紀念日，１９７３年的這一裁決將婦

女墮胎合法化，但相關的爭議與挑戰卻層出不窮，而最高法院新的裁決將影響美國婦女的墮胎權

利。

按照美國現行的法律，懷孕２４周以內的婦女都可以合法墮胎，但密西西比州的法律將懷孕

時間限制在１５周內，而得克薩斯州的類似法律則進一步限制為６周內，這幾乎是剝奪了婦女墮

胎的權利，因為醫生說很多婦女在懷孕６周時還未必意識到自己懷孕了。如果高院的裁決確認了

密西西比州的法律，則其它州也可以自行制定類似的法律，從而令婦女在有些州幾乎無法墮胎，

客觀上意味著Ｒｏｅ ｖ﹒ Ｗａｄｅ這一歷史性裁決已名存實亡。



＊共和黨控制高院，特朗普任命三人＊



各界普遍預期最高法院會做出限制墮胎權利的裁決，因為目前的九位大法官中有六位是共和

黨籍總統提名的，他們被認為是「保守派」，傾向於限制或反對墮胎。民主黨總統提名的「自由

派」大法官只剩下三名，這種六對三的局面是幾十年來少見的，在很長時間內保守派對自由派都

是五比四，而且保守派中有一位比較溫和，因此雖然遇到過多次挑戰，但Ｒｏｅ ｖ﹒

Ｗａｄｅ的裁決仍能維持近５０年。

較為重大的轉變出現在２０１６年，當年２月「保守派」大法官斯卡利亞（Ａｎｔｏｎｉｎ

Ｇｒｅｇｏｒｙ Ｓｃａｌｉａ）去世，奧巴馬總統提名聯邦法官加蘭（Ｍｅｒｒｉｃｋ

Ｂｒｉａｎ Ｇａｒｌａｎｄ）填補空缺，但控制參議院的共和黨參議員利用議事規則加以阻撓

，擱置了參議院對加蘭的聽證確認過程，讓大法官的職位懸空（加蘭現在是拜登內閣的司法部長

）。按照程序，大法官候選人必須得到１００名參議員中至少６０人的贊成才可獲得確認，而多

年來兩黨之間的差距不超過五票，因此有一方反對就難以獲得確認。

在幾個月後的總統大選中，共和黨的特朗普打敗了民主黨對手希拉里．克林頓，他就任總統

後提名戈薩奇（Ｎｅｉｌ ＭｃＧｉｌｌ Ｇｏｒｓｕｃｈ）出任大法官，但遭到民主黨參議員

的反對，這等於是重演了共和黨阻撓加蘭獲提名的一幕。２０１７年４月，參議院共和黨領袖麥

康奈爾（趙小蘭丈夫）利用該黨擁有過半數議員的人數優勢，成功修改了參議院的議事規則，在

投票表決中獲得５１張贊成票就可以得到確認，這樣戈薩奇被共和黨「保送」進入最高法院。特

朗普後來又有兩次機會提名大法官，新加入的大法官令保守派在最高法院擁有絕對優勢。



＊改規則放棄協商，為私利不顧後果＊



雖然出現了六對三的局面，但至今未見到最高法院的裁決出現特別明顯變化，這是因為一直

沒遇到帶有強烈意識形態色彩、關係黨派利益的典型個案。這次密西西比州的案子將讓最高法院

露出「本色」並檢驗黨派政治對司法制度的影響，因為墮胎權是兩黨爭議最大的熱點之一（其他

熱點還包括管控槍支的立法和同性戀權利等）。兩黨政客都聲稱自己的立場正確，共和黨人主張

ｐｒｏ－ｌｉｆｅ（要維護每一個生命），民主黨人高喊ｐｒｏ－ｃｈｏｉｃｅ（婦女有權自己

做出選擇），而且「決不能讓婦女失去墮胎的權利」是總統大選時民主黨的拉票口號，強調「總

統可以改變最高法院，這關係到婦女的墮胎權」。年復一年，日復一日，喊了多年之後，這次狼

真的來了。

一些民主黨人對最高法院即將做出的裁決感到焦慮，他們無法靠示威抗議來影響大法官們的

決定，但民主黨人自己也需對今天的局面負一定責人，因為是民主黨人利用人數優勢率先改變了

參議院確認聯邦法官的程序。２０１３年奧巴馬提名多位聯邦法官候選人，但共和黨參議員利用

議事規則阻撓他們獲得參議院確認。於是只掌握五十五票的民主黨追求短期利益，在參議院多數

黨領袖里德（Ｈａｒｒｙ Ｒｅｉｄ）帶領下放棄協商與妥協，用實力「碾壓」對手，強行修訂

議事規則，令聯邦法官候選人得到５１票就能獲得確認。這在當時被稱為使用「核武器」

（ｎｕｃｌｅａｒ ｏｐｔｉｏｎ），因為它破壞了原有的程序，日後共和黨也可以照樣對付民

主黨。果然，四年後共和黨修改了參議院有關最高法院大法官獲確認的議事規則，而且獲得更大

利益，因為特朗普提名的三位大法官都只有四、五十歲，按照正常情況，大法官一般都在８０歲

以後退休，所以預計３０年內「保守派」都將在最高法院佔多數。



＊出新招增加法官，無原則破壞民主＊



考慮到最高法院的權力及其判決的影響力，民主黨人明白保守派長期主導裁決可能給自己一

方帶來損害。於是，有些只想維護黨派利益的民主黨人建議，趁著民主黨控制參眾兩院和白宮，

迅速修改法律，把最高法院的大法官人數從９人增加到１３人，從而確保民主黨能奪回控制權。

這種為了一己之私不講原則且破壞民主的提議實在可恥，但美國確實有這樣的無恥政客。讓他們

難過的是，拜登上台後的執政表現太差，根本無力改變最高法院內的政治格局，所以那些利欲熏

心的民主黨政客如今唯有暗中興嘆。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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