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26/01/2022 08:25

【Ａ股震盪】泰達宏利：節前避險為短期行為，聰明資金或逢低布局

　　《經濟通通訊社２６日專訊》周二（２５日）Ａ股三大股指急挫超２％。泰達宏利最新分析
指出，大跌主要由於受到海外風險事件和春節長假因素影響，避險情緒升溫，但市場避險屬短期
行為，聰明資金或逢低布局。
　　具體來看，市場回調主要原因有三：第一，海外風險事件。烏克蘭和俄羅斯關係加速惡化，
引發全球市場動蕩；第二，美聯儲貨幣政策擾動。投資者聚焦於本周三結束的美聯儲政策會議，
隨著聯儲縮表預期提升，全球流動性擔憂浮現，疊加成長股短期對估值風險的釋放需求，相關賽
道普跌；第三，春節長假因素。在海外風險事件多發的背景下，部分短線投資者存在調降倉位的
主觀意願。
　　分析認為，俄烏局勢對全球股市的影響有限；Ａ股無理由跟隨外圍流動性發生回撤，因今年
中國整體貨幣基調仍舊延續信用寬松；另外分析認為節前避險情緒只是短期行為，春節之後市場
即將進入「兩會行情」，籌碼多集中於確定性較強的「穩經濟」賽道以及具備業績支撐的成長性
行業，「聰明資金」很可能會在節前最後幾個交易日逢低布局。（ｄｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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