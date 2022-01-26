【聚焦人幣】人幣中間價升１７２點子刷近四年高，報６﹒３２４６

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３２４６，

較上個交易日升１７２點子，刷２０１８年４月２５日以來近四年新高，上個交易日報

６﹒３４１８。

與此同時，人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數升至１０３﹒５，創２０１５年８月１１日（「

與此同時，人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數升至１０３﹒５，創２０１５年８月１１日（「

８１１」匯改）以來新高。

「８１１」匯改指的是，２０１５年８月１１日，中國人行宣布調整人民幣對美元匯率中間

價報價機制，做市商參考上日銀行間外匯市場收盤匯率，向中國外匯交易中心提供中間價報價。

匯改使人民幣波動擺脫受單一美元匯率的影響。此後一年，人民幣對美元匯率中間價降幅達

８﹒３％，終結此前十年人民幣兌美元累計３３％的升值。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３２４６ －１７２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１４７６ －３２５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５５１９ －８６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１２３ －２２﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５４２４ －８０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５２６７ －５９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２２９５ －１７８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７０５１ －７６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８８９６ －４６７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０１０２ －８６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２６ ＋１９﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒４４５６ ＋３９９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１１５ ＋４９﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒２２００ ＋５３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

