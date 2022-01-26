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26/01/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升１７２點子刷近四年高，報６﹒３２４６

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３２４６，
較上個交易日升１７２點子，刷２０１８年４月２５日以來近四年新高，上個交易日報
６﹒３４１８。
　　與此同時，人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數升至１０３﹒５，創２０１５年８月１１日（「
　　與此同時，人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數升至１０３﹒５，創２０１５年８月１１日（「
８１１」匯改）以來新高。
　　「８１１」匯改指的是，２０１５年８月１１日，中國人行宣布調整人民幣對美元匯率中間
價報價機制，做市商參考上日銀行間外匯市場收盤匯率，向中國外匯交易中心提供中間價報價。
匯改使人民幣波動擺脫受單一美元匯率的影響。此後一年，人民幣對美元匯率中間價降幅達
８﹒３％，終結此前十年人民幣兌美元累計３３％的升值。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３２４６　－１７２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１４７６　－３２５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５５１９　　－８６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１２３　　－２２﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５４２４　　－８０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５２６７　　－５９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２２９５　－１７８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７０５１　　－７６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８８９６　－４６７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０１０２　　－８６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２６　　＋１９﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒４４５６　＋３９９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１１５　　＋４９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒２２００　　＋５３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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