《鍾之日記》內房腳軟頻撲水，中央點名新能源

《鍾之日記》１月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場觀望美國議息會議及俄烏局勢，道指隔晚續過山車走勢，收跌６６點。Ａ股昨日（２５

日）大跌，但四大官媒齊唱好，稱Ａ股政策資金面皆有支撐，帶挈中港股市齊高開，不過高位有

阻力，港股仍受制１０天線（現處２４４３７）。恒指高開９９點，報２４３４２，之後反覆最

多升２４３點，高見２４４８７點，但內地深成指與創業板先後倒跌，港股也一度升勢不保。午

後初段復轉跌，且跌穿上午低位（２４２２１點），最多跌１１９點低見２４１２３。尾市拗腰

回升，恒指最終升４６點或０﹒１９％，報２４２８９。大市全日成交１３２１﹒１２億元。國

指升８點，報８５１２。科指升４４點或０﹒８％，報５５９７。

舊經濟股繼續撐市，匯豐（００００５）升近３％；渣打（０２８８８）升逾４％；中聯通

（００７６２）升３﹒２％。香港上市生物科技股指數急跌３﹒８％，藥明生物（０２２６９）

挫近７％；申洲（０２３１３）插７﹒４％，為表現最差藍籌。



＊官媒齊唱好，滬指收升２２點＊



Ａ股遭遇小股災後多家官媒集體出口術，籲市場不宜對股市大跌過度反應，稱當前Ａ股在政

策面、資金面均有較為堅實的支撐，經濟「穩成長」態勢明確，春季行情仍值得期待。滬深股市

早段未見顯著反彈勢頭，互聯網股繼續下挫，加上醫藥股跌勢顯著，拖累滬綜指一度低見

３４１７﹒７６點，不過午後券商、基建、石油等板塊拉漲，滬指全日彈０﹒６６％收場，報

３４５５﹒６７點。深股先跌後升，深成指收升０﹒７％，創業板指升０﹒９９％。

人民銀行今日加碼逆回購，進行２０００億元人民幣１４天期逆回購，本周三天累放水

２０００億元人民幣。惟節前收爐效應加上市場觀望美國議息結果，兩市全日成交僅７９４２億

元人民幣，按日大跌１５﹒２％，創去年５月１９日以來新低。



＊恒大境外債再傳未找數，仍彈近２％＊



內房危機不斷，國家金融與發展實驗室理事長、社科院學部委員李揚表示，當前中國房地產

市場已進入趨勢性轉折，未來主要問題是房價在波動中下跌的風險，管理好房價下跌引致的風險

，特別防止出現「負資產」，是今後相當長時期風險管理的要點。

恒大（０３３３３）自去年１２月境外債務違約後，首度與投資者溝通，將於今晚９時舉行

投資者電話會議，集團的財務顧問、剛委任為執董的恒大汽車（００７０８）董事長肖恩、國信

證券合規總監陳勇、恒大香港公司總經理黃賢貴亦將會參與會議。不過，恒大與投資者舉行會議

前夕，外電引述消息報道，部分票據持有人尚未收到中國恒大附屬公司景程有限公司１月２４日

應付的兩項美元債券的利息。兩項美元債券分別是１０月及２０２３年到期，票息為１１﹒５厘

及１２厘。根據債券發行文件，兩債券利息到期後均有３０天的寬限期。恒大升１﹒７２％，報

１﹒７７元。

內媒引述知情人士指，中國奧園（０３８８３）已成功出售多個境內外項目，其中已經陸續

轉讓、退出境內多個項目，目前香港、澳洲、加拿大等地項目出售已獲實質進展，有望近期公告

交易，回籠資金總額約３０億元人民幣。奧園連跌２日，跌０﹒６％報１﹒６元。

融創中國（０１９１８）近期頻頻轉讓多個地方項目股權。最新據內媒引述工商消息指，融

創已經將旗下杭州融瀾房地產開發有限公司股權，轉讓予另一杭州房企星創置業，而融創合作方

融信，亦已經從該項目退出。融創三連跌，再跌０﹒４％。

積極撲水的還有世茂集團（００８１３），但市場對世茂流動性緊張憂慮仍然存在。據報世

茂應銀團貸款境外持有人的要求，將聘請德勤擔任財務顧問，德勤會對世茂的業務進行獨立的融

資評估。世茂回應指，公司在和境外銀行就今年融資安排的不同方案進行溝通，聘任專業團隊協

助是雙方溝通同意的，這是一個正常的程序。世茂同樣連跌２日，跌０﹒３％，報６﹒０７元。

另外，遠東酒店（０００３７）早段曾飈升近２倍破頂高見０﹒４元，收市仍升１﹒１倍報

０﹒２８５元。有數百年歷史的美孚九華徑舊村，遠東酒店向城規會提出建屋申請，最新方案計

劃興建１４幢住宅大樓，涉逾６０００伙，規模相當於半個美孚新邨。



＊點名新能源，光伏風能攜手升＊



據官媒《新華社》報道，中國國家主席習近平在中共中央政治局第三十六次集體學習時提到

，減排不是減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路，在經濟發展中促

進綠色轉型、在綠色轉型中實現更大發展。習近平又表示，要加大力度規劃建設以大型風光電基

地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載

體的新能源供給消納體系；積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。

主席一聲令下，相關新能源股開跑。光伏股方面，信義光能（００９６８）漲８﹒１％，順

風潔能（０１１６５）升３﹒６％，保利協鑫（０３８００）升２﹒９％，陽光能源

（００７５７）升２﹒８％，北京能源（００６８６）走高２％；風電股方面，龍源電力

（００９１６）漲７﹒１％，金風科技（０２２０８）升３﹒８％，協合新能源（００１８２）

升１﹒４％，瑞風新能源（００５２７）升１﹒２％。

另外，因被指控強迫新疆維吾爾工人勞動，而被美國列為禁止進口企業的晶科能源

（滬：６８８２２３），今日在上交所科創板開啟Ａ股征程，該股高開７０％後，盤中高見

１１﹒９５元人幣，較招股價５元人幣炒高近１﹒４倍，一度觸發臨時停牌。晶科能源最終收漲

１０﹒５５元人幣，全日飆１１１％，總市值突破１０００億元人幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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