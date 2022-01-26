【新冠肺炎】北京新增１４例本土確診，５例本土無症狀感染者

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京通報，１月２５日０時至２４時，北

京新增１４例本土確診病例，和５例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增１例境外輸入確診病

例和１４例無症狀感染者，無新增疑似病例。

其中，９例住在豐台區，１例住在大興區，３例住在朝陽區，１例住在西城區。

