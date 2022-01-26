【新冠肺炎】全國昨日新增２４宗本土確診，北京佔半數再增１４宗

《經濟通通訊社２６日專訊》國家衛健委公布，１月２５日，全國確診者新增確診４４宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例（天津１宗

，廣西１宗）；本土病例２４宗（北京１４宗，其中豐台區９宗、朝陽區３宗、大興區１宗、西

城區１宗；黑龍江４宗均在牡丹江市；新疆２宗均在伊犁哈薩克自治州；河北１宗在保定市；遼

寧１宗在瀋陽市；河南１宗在安陽市；廣東１宗在中山市）。無新增死亡或疑似病例；新增治癒

出院１７３宗。此外，新增無症狀感染６４宗，２０宗為本地個案。

截至１月２５日，全國現有確診病例２４８７宗（其中重症病例８宗），累計治愈出院病例

９８６２６宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０５７４９宗，現有疑似病例３

宗。累計收到港澳台地區通報確診病例３１６７１宗。其中，香港特別行政區１３１８１宗（出

院１２６２３宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７９宗），台灣地區

１８４１１宗（出院１３７４２宗，死亡８５１宗）。



＊中山坦洲新增一例無症狀感染者＊



據廣東中山微信公眾號消息，中山市２５日在珠海病例關聯的密接隔離人員中發現１宗新冠

肺炎無症狀感染者，在定點收治醫院出現乾咳等症狀，臨床診斷為新冠肺炎確診病例。患者是一

名１０歲的小學學生，常住坦洲鎮錦繡陽光五期，曾連續八次核檢陰性。初步流調判斷，該個案

與中山市前兩例病例不存在活動軌跡交集。（ｃａ）

