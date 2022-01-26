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即市新聞

26/01/2022 08:36

【Ａ股震盪】官媒齊發聲：股市下跌不宜反應過度，政策資金有支撐

　　《經濟通通訊社２６日專訊》開年來Ａ股表現持續疲弱，昨日（２５日）主要股指跌幅均超
過２％，滬綜指收在全天最低點，滬深３００指數較去年２月的階段高點已回落逾１９％，逼近
技術性熊市。官媒《上海證券報》《證券時報》《證券日報》今日均發表頭版評論文章撐股市。
　　《上海證券報》頭版引述專家分析稱，不宜對股市下跌反應過度，當前Ａ股在政策面、資金
面均有較為堅實的支撐，經濟「穩成長」態勢明確，春季行情仍值得期待。
　　政策面看，中央經濟工作會議提出今年經濟工作要穩字當頭，穩成長宏觀政策正在加碼；從
資金面看國內宏觀流動性充裕，央行加大公開市場操作力度，外資今年以來也保持淨流入狀態。
多數機構對節後市場也並不悲觀，認為Ａ股「市場底」正漸行漸近。

＊聯儲會加息、地緣政治波動擾動Ａ股下跌＊

　　《證券時報》頭版引述機構人士稱，短期外圍市場成為擾動Ａ股的最重要因素，無論是聯儲
會加息還是地緣政治波動，都對市場情緒造成了衝擊。不少機構認為，很多股票已進入業績和估
值較為匹配的區間，性價比逐步顯現，而且政府還有很多穩成長的工具沒有動用，當前位置不用
恐慌。
　　《證券日報》頭版評論文章稱，近期Ａ股市場疲弱的表現是對利空因素的過度反應，而這種
過度反應是通過機構投資者傳導的。呼籲證券公司、基金公司、社保基金、保險資金等，擔起引
領價值投資的主體責任，主動維護資本市場穩定發展、持續發展的局面，挺起Ａ股的脊梁來。
（ｊｔ）

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