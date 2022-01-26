【數字人幣】美團公布線下消費全場景開放數字人民幣支付通道

《經濟通通訊社２６日專訊》美團（０３６９０）宣布，將為平台的線下消費全場景開放數

字人民幣支付通道，用戶在選購生鮮、打車出行或觀看電影時，可通過數字人民幣支付並領取專

屬的消費補貼。

此次上線的數字人民幣支付場景包括了餐飲、外賣、生鮮零售、共享單車、美團打車、酒店

旅游、電影演出、休閒娛樂在內的美團平台２００多個線下消費場景。這也是數字人民幣首次實

現本地生活服務平台的全場景覆蓋。（ｊｔ）

