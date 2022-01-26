【數據解讀】去年財政支出增速創至少十八年低，料今年財政擴張

《經濟通通訊社２６日專訊》雖然２０２１年初全國兩會確定了積極財政政策的基調，但政

策的實際執行力度似乎打了個折扣。根據國家財政部昨天（２５日）公布的數據，２０２１年全

國一般公共預算支出２４﹒６３萬億元（人民幣．下同），同比增長０﹒３％。計算顯示，該支

出增速創下至少２００３年有數據以來最低。據《彭博》引述經濟學家認為，去年財政一方面超

收，從經濟體中抽走資金較多，一方面支出不如預期，向實體經濟投入的少。「去年財政政策的

收緊至少影響中國ＧＤＰ增速１﹒５個百分點，是２０２１年下半年經濟減速的重要原因之一。

」



＊去年至少２萬億資金沒花，可留今年支出＊



渣打集團大中華和北亞區首席經濟學家丁爽表示，按照去年年初通過的預算，廣義赤字率應

該是ＧＤＰ的８％，數據出來後，從一般公共預算看已經明顯低於預算水平，實際執行的廣義赤

字率可能連５﹒５％也到不了。丁爽認為，２０２２年財政政策肯定不會缺席，今年應該是財政

擴張的一年。去年至少還有２萬億資金沒花出去，可以留到２０２２年支出。

財政部副部長許宏才並稱，２０２１年全國一般公共預算收入２０﹒２５萬億元，同比增長

１０﹒７％。《彭博》據此計算，２０２１年一般公共預算支出和收入差額約４﹒４萬億，該差

額為２０１８年來最小，較上年收窄近２萬億。（ｗｌ）

