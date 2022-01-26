  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/01/2022 09:56

【新冠肺炎】對疫情嚴控措施不堪其擾，傳美擬批准外交官離開中國

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國運輸部上周暫停４間中國航空公司飛往美國的４４個航班
，以回應中方以疫情為由取消部份美國前往中國的航班。美國運輸部表示，不管中國將來宣布復
航或取消更多航班，美國運輸部都已經做好「萬全準備」。美國似乎對中國超嚴厲的疫情防控舉
措不堪其擾，據《路透》引述消息人士表示，美國國務院正準備批准在中國的美國外交官和他們
的家人離開。兩名消息人士稱，隨著中國在距離北京冬奧會開幕不到兩周的時間里加緊制定新冠
疫情防控方案，美國大使館周一（２４日）向華盛頓發出了正式撤離的請求。
　　他們補充說，美國政府一直不願或無法保護美國官員免受中國嚴格的隔離措施的影響，一些
大使館工作人員對此感到不安。這些規定包括可能被迫到新冠發熱門診就診，和與兒童分開。總
的來說，中國要求外國外交官像普通公眾一樣遵守疫情防控規定，包括在政府的集中設施中隔離
數周。美國大使館進行的一項內部調查顯示，多達２５％的工作人員和家人會選擇盡快離開中國

　　針對美國外交官提請撤離中國的消息，《環球時報》稱，美國國務院考慮這一政策是一種「
肮髒的伎倆」，目的是干擾中國舉辦奧運會。
　　隨著２月４日北京冬奧會開幕的臨近，中國迅速收緊措施，阻止新冠病毒的進一步傳播，但
北京各地區卻持續出現感染病例。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告26/01/2022
【大行炒D乜】摩通點評航空股　獨降國泰目標兼降級
開市Good Morning26/01/2022
熊麗萍料風電、光伏股短期先跑出　氫能概念股尚待觀察業績
財經熱話26/01/2022
【虛幣世界】比特幣貼近三萬七關口，現貨交易量減少
中國故事25/01/2022
《神州經脈》官方料今年外貿形勢嚴峻　A股隨外圍重挫滬指五月低
財經熱話25/01/2022
恒大境外債權人擬採強制行動跌逾半成　世茂還債售產見進展先升後跌　花旗首選潤地龍湖
財經熱話25/01/2022
【鋰喜啦！】贛鋒鋰業盈喜留意魔鬼在細節！咩位部署值博率高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金