【新冠肺炎】對疫情嚴控措施不堪其擾，傳美擬批准外交官離開中國

《經濟通通訊社２６日專訊》美國運輸部上周暫停４間中國航空公司飛往美國的４４個航班

，以回應中方以疫情為由取消部份美國前往中國的航班。美國運輸部表示，不管中國將來宣布復

航或取消更多航班，美國運輸部都已經做好「萬全準備」。美國似乎對中國超嚴厲的疫情防控舉

措不堪其擾，據《路透》引述消息人士表示，美國國務院正準備批准在中國的美國外交官和他們

的家人離開。兩名消息人士稱，隨著中國在距離北京冬奧會開幕不到兩周的時間里加緊制定新冠

疫情防控方案，美國大使館周一（２４日）向華盛頓發出了正式撤離的請求。

他們補充說，美國政府一直不願或無法保護美國官員免受中國嚴格的隔離措施的影響，一些

大使館工作人員對此感到不安。這些規定包括可能被迫到新冠發熱門診就診，和與兒童分開。總

的來說，中國要求外國外交官像普通公眾一樣遵守疫情防控規定，包括在政府的集中設施中隔離

數周。美國大使館進行的一項內部調查顯示，多達２５％的工作人員和家人會選擇盡快離開中國

。

針對美國外交官提請撤離中國的消息，《環球時報》稱，美國國務院考慮這一政策是一種「

肮髒的伎倆」，目的是干擾中國舉辦奧運會。

隨著２月４日北京冬奧會開幕的臨近，中國迅速收緊措施，阻止新冠病毒的進一步傳播，但

北京各地區卻持續出現感染病例。（ｗｌ）

