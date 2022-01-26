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26/01/2022 10:19

【內房困局】１月百城住宅成交料同比跌四成，信貸放鬆效應滯後

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國易居研究院智庫中心周二（２５日）發布「百城住宅成交
監測報告」顯示，１月１日－２３日，全國１００城新建商品住宅成交面積為１７５７萬平方米
，環比下跌２０％，同比下跌４４％；並預計全月環比下跌約兩成，同比下跌約四成。報告稱，
同比下跌幅度之所以這麼大，和２０２１年同期的基期值較高有關。
　　報告顯示，期內一、二、三四線城市環比新房成交面積分別下跌了１２％、２７％和１３％
；同比分別下跌２８％、４６％和４５％。對山東、江蘇、浙江、福建、廣東、四川等六個重點
省份新建商品住宅交易行情的統計顯示，四川省（包括成都、南充、德陽和資陽四個城市）今年
１月１日－２３日成交環比增速為５％，同比則跌１１％，行情明顯較好。相較之下，浙江省（
包括１５個城市）的壓力較大，環比跌２７％，同比跌６４％。
　　易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，１月份全國百城住宅成交行情並不好，說明當前
各城市依然處於降溫通道之中，交易行情回暖依然面臨阻力和壓力。雖然近期信貸等政策總體處
於放鬆，但要傳導到購房領域，依然存在時滯。對於後市，他預計兩會前後各類寬鬆的政策會陸
續出台，包括信貸政策的調整、購房補貼的落實、改善型購房需求的鼓勵等。這將逐漸緩解市場
下行的壓力，促進交易行情的活躍，住宅交易指標也有由負轉正的可能。（ｗｌ）

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