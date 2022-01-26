《經濟通通訊社２６日專訊》內房變賣資產項目步伐加快，據內媒早前引述接近佳兆業
（０１６３８）知情人士透露，深圳國資委旗下的深圳市投資控股有限公司（深投控），已與佳
兆業子公司佳兆業文體科技集團簽訂投資條款清單，擬定初步的收購意向框架。不過，據《２１
世紀財經》引述佳兆業方面回應，稱上述消息不屬實。佳兆業表示，旗下文體科技集團引進戰略
投資者的工作積極推進中，目前尚未與任何單位簽訂相關法律文件。（ｗｌ）
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26/01/2022 10:19
【內房困局】內媒引述佳兆業否認深投控收購旗下文體科技集團傳聞
《經濟通通訊社２６日專訊》內房變賣資產項目步伐加快，據內媒早前引述接近佳兆業
（０１６３８）知情人士透露，深圳國資委旗下的深圳市投資控股有限公司（深投控），已與佳
兆業子公司佳兆業文體科技集團簽訂投資條款清單，擬定初步的收購意向框架。不過，據《２１
世紀財經》引述佳兆業方面回應，稱上述消息不屬實。佳兆業表示，旗下文體科技集團引進戰略
投資者的工作積極推進中，目前尚未與任何單位簽訂相關法律文件。（ｗｌ）
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