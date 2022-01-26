【內房困局】內媒引述佳兆業否認深投控收購旗下文體科技集團傳聞

《經濟通通訊社２６日專訊》內房變賣資產項目步伐加快，據內媒早前引述接近佳兆業

（０１６３８）知情人士透露，深圳國資委旗下的深圳市投資控股有限公司（深投控），已與佳

兆業子公司佳兆業文體科技集團簽訂投資條款清單，擬定初步的收購意向框架。不過，據《２１

世紀財經》引述佳兆業方面回應，稱上述消息不屬實。佳兆業表示，旗下文體科技集團引進戰略

投資者的工作積極推進中，目前尚未與任何單位簽訂相關法律文件。（ｗｌ）

